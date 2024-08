Race-engineers in F1: Wie werken met welke coureur en wat is hun taak?

Elke Formule 1-coureur heeft zijn eigen race-engineer die een sleutelrol speelt in het verloop van de Grand Prix. Zij informeren hun coureur over de racestrategie en de beslissingen die het team neemt, zoals de timing van een pitstop of de bandenkeuze. Het is van belang dat er een open communicatie is tussen de coureur en zijn race-engineer, willen zij de prestaties op de baan optimaliseren. Zo kan de race-engineer bijvoorbeeld data omzetten in suggesties voor de coureur om instellingen aan te passen via het stuur. Sommige race-engineers zijn inmiddels zo bekend dat zij al bij hun bijnaam genoemd worden, zoals Peter 'Bono' Bonnington van Lewis Hamilton en Gianpiero 'GP' Lambiase die Max Verstappen bijstaat.

Wat is een race-engineer en wat is zijn taak?

De race-engineer is de belangrijkste schakel tussen de coureur en het team tijdens een raceweekend. Zij kijken vanaf de pitmuur toe hoe hun coureur op de baan presteert en leveren berichten van de coureurs af aan het team en vice versa. Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de feedback van de coureur, moet de race-engineer zowel de auto als de coureur door en door kennen. Op die manier is het makkelijker om aanpassingen door te voeren indien deze nodig zijn.

Daarnaast moeten de race-engineers hun coureur gemotiveerd zien te houden tijdens de race en ze van informatie voorzien om de prestaties te verbeteren. Een race-engineer moet ook in staat zijn om duidelijk te communiceren tussen het team en de coureurs. Het vertrouwen tussen de race-engineer en coureur is van groot belang, willen zij de prestaties op de baan optimaliseren. Na sessies bestuderen race-engineers de relevante data om te zoeken naar mogelijke verbeterpunten voor de toekomst.

Hieronder lees je alles wat je moet weten over de race-engineers van het huidige Formule 1-veld.

Max Verstappen - Gianpiero Lambiase

Team: Red Bull

Jaren van samenwerking: 7

Jaren actief in de Formule 1: 18

Al sinds zijn overstap van Toro Rosso naar Red Bull Racing in 2016 kan Max Verstappen rekenen op de ondersteuning van Gianpiero Lambiase, ook wel bekend als GP. Teambaas Christian Horner heeft het duo inmiddels een paar keer vergeleken met een 'oud getrouwd stel' vanwege het gekibbel op de boordradio dat hier en daar te horen is. Verstappen heeft op zijn beurt zijn engineer al vaker geprezen om zijn houding. "Hij is ook iemand die liever niet te veel praat. Ik houd er niet van als iemand maar praat om te praten en meer berichten deelt. Voor mij werkt dat niet. Hij is precies zo, hij vindt dat ook prettig."

Lambiase begon in 2005 in de Formule 1 bij Jordan, dat later overging in Midland, Spyker en Force India. Hij was performance-engineer van Giancarlo Fisichella in 2008 en hielp hem naar het eerste podium van Force India in 2009. Hij werkte vervolgens met Vitantonio Liuzzi, Paul di Resta en Sergio Pérez. In 2015 maakte Lambiase de overstap naar Red Bull Racing, waar hij in eerste instantie de race-engineer van Daniil Kvyat werd. Zijn rol bleef in 2016 hetzelfde, al kreeg Lambiase in Spanje een nieuwe coureur: Verstappen. Sindsdien werken Lambiase en Verstappen samen en hebben zij drie titels binnengesleept. In 2022 kreeg Lambiase promotie als head of race engineering bij Red Bull, maar hij bleef ook aan als race-engineer van de Nederlander.

Sergio Pérez - Hugh Bird

Team: Red Bull

Jaren van samenwerking: 3

Jaren actief in de Formule 1: 11

Sinds de komst van Sergio Pérez bij Red Bull in 2021 werkt Hugh Bird samen met de coureur. In deze samenwerking zijn zij tot vijf zeges gekomen met de tweede plaats in het kampioenschap van 2023 als hoogtepunt tot nu toe. Bird kwam in 2012 de Formule 1 binnen als simulatie- en analyse-engineer bij Red Bull. Van 2015 tot en met 2017 ging hij aan de slag als simulation performance-engineer. In 2018 kreeg hij de rol van performance-engineer van Verstappen, een samenwerking die tot zeven zeges leidde in de drie jaren dat Bird dat werk deed.

Pérez is blij met zijn engineer en merkt dat er een goede samenwerking is, ondanks de lastige fase die hij in 2023 doormaakte. "We verliezen nooit het vertrouwen in elkaar", zei Pérez in de Talking Bull-podcast. "We werken samen en kijken altijd vooruit naar het volgende doel. Dat is iets wat ons erg kogelbestendig heeft gemaakt omdat we wat zware tijden hebben meegemaakt in die drie jaar. Maar op een of andere manier slaagden we er altijd in om er met veel succes uit te komen, dus de dynamiek is wat dat betreft goed."

Lewis Hamilton - Peter Bonnington

Team: Mercedes

Jaren van samenwerking: 11

Jaren actief in de Formule 1: 19

Peter Bonnington, ook wel beter bekend als 'Bono', is een van de bekendste race-engineers van het F1-veld. Hij kwam in 2004 bij Jordan Grand Prix binnen als data-engineer en werkte samen met Giorgio Pantano en Timo Glock. Bonnington maakte vervolgens de overstap naar Honda als leerling van race-engineer Andrew Shovlin, waarna hij uitgroeide tot de performance-engineer van Jenson Button. Hij bleef bij het team toen het in 2009 overging in Brawn en stond aan Buttons zijde toen hij de titel van 2009 veroverde.

Daarna werd hij Michael Schumachers performance-engineer voor het seizoen 2011 en 2012 bij Mercedes, voordat de Duitse coureur aankondigde dat hij met pensioen zou gaan. Bonnington stapte in 2013 over naar de rol van senior race-engineer voor Lewis Hamilton, waar hij tot op de dag van vandaag is gebleven. Bonnington werkte samen met Hamilton om de Britse coureur zes van zijn zeven wereldkampioenschappen te bezorgen. Hij staat ook bekend om de uitspraak “It's Hammer time”. Na het nieuws dat Hamilton in 2025 naar Ferrari verhuist, was het nog niet duidelijk of Bonnington mee zou gaan. De promotie van 'Bono' binnen Mercedes zet echter definitief een streep door de overstap.

George Russell - Marcus Dudley

Team: Mercedes

Jaren van samenwerking: 1

Jaren actief in de Formule 1: 17

Marcus Dudley treedt in dienst bij George Russell als senior race-engineer aan het begin van 2023, nadat hij eerder sinds 2013 als performance-engineer voor Mercedes had gewerkt. Dudley werkt al tien jaar bij het team uit Brackley en verving Bonnington tijdens de Grand Prix van Mexico in 2019 en de Grand Prix van Oostenrijk in 2022. Hij begon zijn carrière in F1 in 2006 als wiskundig modelleur voordat hij GP2 performance-engineer werd bij Arden International Motorsport. Voordat hij bij Mercedes kwam, werkte Dudley anderhalf seizoen bij het Marussia F1 Team als junior performance-engineer.

Charles Leclerc - Bryan Bozzi

Team: Ferrari

Jaren van samenwerking: 0

Jaren actief in de Formule 1: 12

Charles Leclerc zal voor de rest van het seizoen 2024 werken met een nieuwe race-engineer nadat Ferrari had aangekondigd dat Xavier Marcos een nieuwe rol krijgt bij andere programma's binnen het team. Marcos werkt sinds 2018 bij Ferrari en was eerder race-engineer voor Leclerc's voorganger Kimi Räikkönen. Voor Leclerc zelf kwam die wissel als een verrassing. "De beslissing is tussen het team en Xavi genomen. Zij hadden blijkbaar andere plannen in gedachten en dat is me na Miami meteen verteld", zei de Monegask destijds. "Maar Bryan, die de rol van Xavi vanaf nu overneemt, is iemand met wie ik sinds mijn komst bij Ferrari heb gewerkt. Hij is al die tijd mijn performance engineer geweest, dus hij weet precies hoe alles werkt."

Sinds de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola is Bozzi actief als race-engineer. Bozzi werkt al 12 jaar bij het team uit Maranello, waar hij in 2012 begon als R&D-ingenieur in de windtunnel.

Carlos Sainz - Riccardo Adami

Team: Ferrari

Jaren van samenwerking: 3

Jaren actief in de Formule 1: 21

Riccardo Adami is de race-engineer van Carlos Sainz sinds de Spanjaard in 2021 bij Ferrari kwam. Hij was eerder race-engineer voor Sebastian Vettel en verhuisde in 2015 van Toro Rosso naar Ferrari. Adami begon zijn carrière in 2002 bij Minardi, waar hij verschillende functies bekleedde voordat hij race-engineer werd. Hij bleef bij het team toen het eind 2005 werd overgenomen door Red Bull en werkte met meerdere coureurs, waaronder Vettel, Daniel Ricciardo, Sébastien Buemi en Vitantonio Liuzzi.

Dit is het laatste jaar dat Adami samenwerkt met Sainz, nadat bekend werd dat Hamilton in 2025 bij Ferrari gaat rijden. Het is nog niet bekend of Adami de race-engineer van de Britse coureur wordt als hij bij het team komt.

Lando Norris - William Joseph

Team: McLaren

Jaren van samenwerking: 5

Jaren actief in de Formule 1: 13

Will Joseph werkt sinds 2010 bij McLaren en is de race-ingenieur van Lando Norris sinds zijn eerste seizoen in 2019. Voordat hij deze functie ging bekleden, werkte Joseph als performance-engineer naast Lewis Hamilton, Sergio Perez, Kevin Magnussen en Fernando Alonso. Het eerste jaar van zijn autosportcarrière werkte Joseph als race-engineer voor Cobra Racing met hun GT2- en GT3-auto's.

Oscar Piastri - Tom Stallard

Team: McLaren

Jaren van samenwerking: 1

Jaren actief in de Formule 1: 15

Tom Stallard werkt sinds 2008 bij McLaren en was race-engineer voor meerdere coureurs, waaronder Jenson Button, Stoffel Vandoorne, Carlos Sainz en Daniel Ricciardo. In 2023 werd hij race-engineer voor Oscar Piastri, toen de Aussie zijn debuutseizoen in de Formule 1 maakte. Stallard is ook een voormalig Olympisch medaillewinnaar, nadat hij zilver won op de Olympische Zomerspelen van 2008 in Peking als lid van het roeiteam van Groot-Brittannië.

Fernando Alonso - Chris Cronin

Team: Aston Martin

Jaren van samenwerking: 1

Jaren actief in de Formule 1: Onbekend

Chris Cronin heeft als race-engineer gewerkt voor voormalig F1-coureur Sebastian Vettel en meer recent voor Fernando Alonso. In 2023 hielp hij de Spanjaard aan acht podiumplaatsen, het beste resultaat voor de coureur sinds 2013. Voordat hij met Vettel ging werken, werkte Cronin als race-engineer voor Sergio Pérez. Cronin heeft gesproken over het belang van het opbouwen van een sterke relatie tussen een race-engineer en een coureur en hoe dit snel ging met Alonso, die een van de meest ervaren coureurs op de grid is.

Hij zei: "Toen Fernando aankwam, zei hij meteen: 'Dit is wat ik prettig vind en dit is wat me helpt om snel te gaan.' Het hebben van deze richting verkort het gewenningsproces, terwijl het bij jongere coureurs misschien wat meer tijd kost om erachter te komen wat ze nodig hebben."

Lance Stroll - Andrew Vizard

Team: Aston Martin

Jaren van samenwerking: 0

Jaren actief in de Formule 1: 14

Voorheen werkte Lance Stroll nog samen met Ben Michell, maar sinds de Grand Prix van Japan van dit jaar luistert Stroll tijdens het racen naar Andrew Vizard. Hij kwam over van Williams, waar hij de performance-engineer van Alexander Albon was. Vizard kreeg een introductie in meerdere fasen, want hij nam van tijd tot tijd een vrije training over van Michell voordat hij fulltime de race-engineer van Stroll werd. Voor de Canadese coureur was het niet heel lastig om aan zijn nieuwe race-engineer te wennen. "Andrew heeft zich al een tijdje voorbereid, ging mee naar de races, bracht tijd door in de fabriek. Dus het zou vrij soepel moeten verlopen. Ik heb een erg goede tijd gehad met Ben de afgelopen jaren, het was erg leuk."

Vizard begon in de Formule 1 als quality engineer bij Red Bull Racing, waarna hij als design mock up-engineer aan de slag ging bij de sportscar-afdeling van McLaren. Hij was bovendien enkele jaren in dienst bij het Manor F1 Team.

Pierre Gasly - John Howard

Team: Alpine

Jaren van samenwerking: 0

Jaren actief in de Formule 1: 13

Pierre Gasly is in het seizoen 2024 gekoppeld aan John Howard, nadat zijn vorige engineer Karl Loos werd gepromoveerd tot plaatsvervangend trackside engineer bij het team. Het tweetal werkte kort samen tijdens de laatste races van het seizoen 2023 nadat Loos was gepromoveerd, waarbij Gasly zei dat hij 'erg blij' was met zijn nieuwe engineer. Howard werkt al dertien jaar bij Alpine, waar hij begon als mechanisch ontwerpingenieur en zich opwerkte via andere functies, waaronder engineering coördinator en senior performance-engineer.

Esteban Ocon - Josh Peckett

Team: Alpine

Jaren van samenwerking: 4

Jaren actief in de Formule 1: 10

Josh Peckett en Esteban Ocon werden in 2021 herenigd bij Alpine nadat ze eerder hadden samengewerkt bij Ocons F1-debuut bij Manor Racing in 2016. Voordat hij bij het team uit Enstone kwam, werkte Peckett vier seizoenen bij Renault als race- en prestatie-engineer. Hij begon zijn Formule 1-carrière in 2013, waar hij begon als junior performance-engineer bij Marussia voordat hij in 2015 als race-engineer aan de slag ging namens Manor.

In 2021 vertelde Ocon dat Peckett een 'enorme rol' had gespeeld in zijn prestaties en voegde eraan toe: “We vormen samen een uitstekend team, dat gemotiveerd, jong en hongerig is naar hetzelfde doel: namelijk presteren, winnen en het beste doen wat we kunnen met wat we in handen hebben."

Alexander Albon - James Urwin

Team: Williams

Jaren van samenwerking: 2

Jaren actief in de Formule 1: 9

James Urwin is sinds 2022 de race-engineer van Alex Albon, maar werkt al sinds 2014 bij Williams. Hij begon in de Formule 1 als performance-engineer en werd daarna race-engineer voor Lance Stroll, George Russell en nu Albon. Voor zijn carrière in F1 werkte Urwin als ingenieur in GP2 voor Super Nova Racing en daarna Caterham racing, en als monteur voor de European Le Mans Series en British Touring Cars voor Taurus Sports.

Logan Sargeant - Gaetan Jego

Team: Williams

Jaren van samenwerking: 1

Jaren actief in de Formule 1: 4

Gaetan Jego werkte de afgelopen vier jaar in de Formule 1, maar heeft al meer dan twintig jaar ervaring in de autosport, waaronder bij ART Grand Prix als technisch directeur in LMP1 en DTM. Hij kwam in 2019 bij Williams en werkte als race-engineer voor Nicholas Latifi, voordat hij senior race-engineer werd voor Logan Sargeant tijdens zijn debuutseizoen.

Daniel Ricciardo - Pierre Hamelin

Team: RB F1

Jaren van samenwerking: 1

Jaren actief in de Formule 1: 13

Pierre Hamelin is dit jaar de race-engineer van Daniel Ricciardo. De twee werkten in 2023 al samen sinds de terugkeer van de coureur, die was aangesteld als vervanger van Nyck de Vries bij het team dat toen nog als AlphaTauri door het leven ging.Ricciardo prees zijn race-engineer na het seizoen 2023 en zei: “Hoeveel ik ook in mezelf geloof, ik kan mijn ingenieur Pierre niet onderschatten. Hij heeft dit jaar met drie coureurs gewerkt en hij probeert de auto voor elke coureur af te stellen. Wat we prettig vinden en wat niet: dat is ook niet makkelijk voor hem. Ik kijk dus echt uit naar een goede voorbereiding en ik denk dat 2024 spannend gaat worden voor ons.”

Hamelin kwam bij Toro Rosso als prestatie-ingenieur en heeft bij het team gewerkt tijdens de laatste twee rebrands. Hij werkte eerder voor Pierre Gasly, voordat de Franse coureur naar Alpine verhuisde. Voordat hij de autosport inging, werkte Hamelin in de lucht- en ruimtevaarttechniek, waar hij zich richtte op het ijsvrij maken van vliegtuigvleugels. In 2009 stapte hij over naar Lotus.

Yuki Tsunoda - Mattia Spini

Team: RB F1

Jaren van samenwerking: 3

Jaren actief in de Formule 1: 12

Mattia Spini werkt sinds 2012 bij RB - voorheen AlphaTauri - en heeft gewerkt als mentor van de coureurs van het Red Bull-juniorteam. Hij is momenteel race-engineer voor Yuki Tsunoda, maar werkte eerder ook samen met Pierre Gasly en Daniil Kvyat. Voordat hij de rol van race-engineer op zich nam, werkte Spini binnen het team als simulatie-engineer en vervolgens als performance-engineer voor een groot aantal coureurs, waaronder Max Verstappen, Daniel Ricciardo en Carlos Sainz.

Valtteri Bottas - Alex Chan

Team: Sauber

Jaren van samenwerking: 2

Jaren actief in de Formule 1: 11

Sinds de overstap van Valtteri Bottas van Mercedes F1 naar Sauber in 2022, werkt de coureur samen met Alex Chan. Hij is al sinds 2014 actief bij het Zwitserse team, waar hij als vehicle dynamics-engineer begon, voordat hij aan de slag ging als performance-engineer van Kimi Räikkönen. Hij begon zijn carrière in de Formule 1 bij Caterham F1 Team, waar hij als performance-analist werkte.

Zhou Guanyu - Andrea Benisi

Team: Sauber

Jaren van samenwerking: 0

Jaren actief in de Formule 1: Onbekend

Andrea Benisi heeft dit jaar de rol van race-engineer van Zhou Guanyu overgenomen van Jorn Becker, die sinds het debuut van de Chinese coureur op de radio te horen was. Voorheen was Benisi actief als performance-engineer bij Sauber.

Kevin Magnussen - Mark Slade

Team: Haas

Jaren van samenwerking: 2

Jaren actief in de Formule 1: 30

Mark Slade maakte in 2022 zijn terugkeer in de Formule 1, waar hij de race-engineer van Kevin Magnussen werd bij Haas. Slade had de Formule 1 eind 2020 verlaten en heeft een stevige CV opgebouwd in de autosport. De eerste achttien jaar van zijn carrière bracht hij door als race-engineer bij McLaren, waarna hij naar Renault, Lotus en Mercedes ging om vervolgens in 2020 terug te keren bij Renault om naast Esteban Ocon te werken. Slade heeft voorheen gewerkt met onder meer Michael Schumacher, Nico Hülkenberg, Kimi Räikkönen en Mika Häkkinen.

Nico Hülkenberg - Gary Gannon

Team: Haas

Jaren van samenwerking: 1

Jaren actief in de Formule 1: 12

Gary Gannon begon in 2011 in de Formule 1 als reliability-engineer bij Marussia F1, voordat hij in 2015 de overstap naar Haas maakte. Hij ging daar aan de slag als race-engineer. Gannon heeft eerder al samengewerkt met Romain Grosjean en Mick Schumacher. Bovendien heeft hij tien jaar lang bij Honda gewerkt als engineer van de CART- en ALMS-teams.