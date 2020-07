Britse overheid komt F1 tegemoet met quarantaineprotocol

De Britse overheid kwam enige weken geleden met een verplichte quarantaine voor reizigers die het land in willen. Zo moet voorkomen worden dat het coronavirus uit het buitenland wordt geïmporteerd. Ook het Formule 1-circus zou door deze maatregel worden getroffen, maar er is dus nu een uitzondering gemaakt, zo meldt F1.com, de officiële site van de Formule 1.

De Grand Prix van Groot-Brittannië staat gepland voor 2 augustus, precies twee weken na de Hongaarse Grand Prix. Dat zou een probleem hebben opgeleverd omdat het personeel van de teams en de Formule 1 in de aanloop naar die tweede augustus – dus voor het einde van de reglementaire quarantaineperiode van twee weken – al op Silverstone nodig is om voorbereidingen te treffen.

De Formule 1 heeft de Britse overheid er echter van weten te overtuigen dat er met de strenge maatregelen die de organisatie en teams zelf al hebben genomen, weinig reden is om te vrezen voor introductie of verspreiding van het virus in Groot-Brittannië. De Formule 1 werkt momenteel in Oostenrijk en na 12 juli in Hongarije in een streng gemonitorde bubbel waarin dagelijks wordt getest.

In een verklaring bedankt de Formule 1 de Britse overheid en de minister van cultuur en sport voor hun “betrokkenheid en de gepaste aanpak van de kwestie.”