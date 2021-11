Qatar verwacht veel inhaalacties tijdens eerste F1 Grand Prix

De Grand Prix van Qatar staat dit jaar voor het eerst op de Formule 1-kalender, als vervanger van de geschrapte Australische race. Het plan is om het land ook de komende jaren terug te laten keren op het programma. In 2022 zal er geen GP verreden worden in verband met het WK Voetbal, maar daarna moet de race tot minimaal 2032 op de kalender prijken.

Het circuit nabij Doha organiseert al sinds 2004 de openingsrace van de MotoGP, maar sinds de GP2 Asia-ronde in 2009 heeft er geen aansprekend autosportkampioenschap meer gereden. Dat maakt het lastig om een beeld te vormen over de kans op spektakel. De verwachting is dat er met een high downforce-afstelling gereden moet worden vanwege de technische middelste sector, al moet er door het lange rechte stuk een compromis gesloten worden.

Het vloeiende verloop van de baan met weinig echt pittige remzones doet menigeen in de F1-paddock vrezen voor een beperkt aantal inhaalacties. Amro Al-Hamad, executive director van de Qatar Motor & Motorcycle Federation, denkt juist dat er door het gebrek aan data en de baankarakteristieken een spektakel ontstaat. “Niemand heeft data, niemand heeft hier eerder gereden, dus dat maakt enorm veel uit”, zegt hij in gesprek met Motorsport.com. “Iedere minuut in de training gaat een verschil maken, want ze weten nog steeds niet welke soort afstelling er benodigd is. De strategie qua bandenslijtage is weer een heel ander verhaal. De baan is heel snel en vloeiend met een aantal inhaalmogelijkheden. Ik weet vanuit de ervaring als competitief coureur dat er veel ingehaald zal worden, in tegenstelling tot alle speculatie die gaande is dat het hier vooral draait om het rechte stuk. Dat is niet het geval. Het is heel erg technisch, er is veel downforce vereist. Er zullen ook veel strategieën toegepast kunnen worden qua bandenslijtage.”

Kleine aanpassingen aan circuit

Voordat de Formule 1 groen licht gaf voor een race in Qatar, moest het circuit op een aantal punten worden aangepast. “Het waren met name de vangrails, de TecPro’s, de locatie daarvan en dergelijke”, legt Al-Hamad uit. “Dat was eigenlijk alles. Een kleine aanpassing was de positie van de pitstraatingang. Dat is veranderd. Die zat aan het begin van bocht 16 en nu iets verder terug bij bocht 15. Dat was om veiligheidsredenen. Het paste beter bij motoren en nu is het veiliger voor Formule 1 en andere grote racekampioenschappen.”

Onboard: Een ronde over het F1-circuit in Qatar