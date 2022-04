‘Qatar neemt plek Rusland in op Formule 1-kalender 2022’

Op de oorspronkelijke, 23 races tellende kalender voor het Formule 1-seizoen 2022 was geen plek ingeruimd voor de Grand Prix van Qatar. Nadat de race vorig jaar eind november voor het eerst verreden werd, had het land in 2022 geen mogelijkheid om de race op eenzelfde moment te houden. De GP van Qatar zou dan samenvallen met de organisatie van het WK voetbal en dat zag men niet zitten.

De annulering van de Grand Prix van Rusland – die vanwege de Russische invasie in Oekraïne werd geschrapt – zorgde echter in september voor een vrije plek op de kalender. Voor Qatar is het dan wél mogelijk om een race te organiseren en dus gaat dat ook gebeuren, meldt de NOS. Wederom moet het Losail International Circuit de plaats van handeling zijn. De lege plek in het programma van de Formule 1 is zodoende weer opgevuld, waardoor de volledige kalender van 23 Grands Prix gaat worden afgewerkt. Een definitieve bevestiging van de Formule 1 is er nog niet, maar naar verwachting wordt de GP van Qatar op 25 september verreden, waarmee het de start van een triple-header met bezoekjes aan Singapore en Japan wordt. Mede dankzij dit schema krijgt Qatar de voorkeur boven andere geïnteresseerden. Logistiek past een race in het Midden-Oosten volgens de Formule 1 beter dan pakweg een wedstrijd in Portimao.

In 2021 stond de Grand Prix van Qatar voor het eerst op de Formule 1-kalender. Ook toen werd de race pas later aan het schema toegevoegd, nadat de GP van Australië vanwege de gevolgen van het coronavirus werd afgelast. De bevestiging dat een race in Losail de lege plek op de kalender ging opvullen, kwam toentertijd pas laat vanwege verdere onderhandelingen tussen de promotor in Qatar en de Formule 1. Daar kwam vervolgens een tienjarige overeenkomst uitrollen, waardoor F1 tussen 2023 en 2032 ook verzekerd is van een bezoek aan het land.