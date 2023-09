Qatar legt de lat hoog in aanloop naar terugkeer F1

Het Lusail International Circuit (LIC) organiseert al sinds 2004 met succes jaarlijks een MotoGP-race. In november 2021 kreeg de baan de kans om de Formule 1 te ontvangen toen diverse andere circuits door de COVID-pandemie wegvielen. Hoewel het circuit en de faciliteiten zijn ontwikkeld voor tweewielers, en de race op zo’n korte termijn plaatsvond, zette Qatar een geweldig evenement neer. Daarmee oogstte men veel lof van coureurs en teambazen.

Van 6 tot 8 oktober verwelkomt LIC de Formule 1 opnieuw. Amro Al Hamad, CEO van het circuit, steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken: hij wil de Grand Prix van Qatar laten uitgroeien tot een van de beste races ter wereld. Hij zegt: “Qatar heeft een trotse staat van dienst als organisator van grote sportevenementen en heeft zichzelf bewezen als belangrijke hub voor sport. We proberen altijd de lat hoog te leggen. Onze ambitie is niet alleen om leider te zijn voor de motorsport in de regio, maar voor de hele wereld. Op organisatorisch vlak zijn we altijd toonaangevend geweest, evenals voor het huisvesten van enorme sportevenementen in Qatar. Dit is slechts continuering van wat we in de voorbije jaren hebben neergezet.”

Ondanks het succes van het evenement in 2021, gewonnen door Lewis Hamilton, was het nimmer het plan om ook vorig jaar een race te organiseren. Qatar was druk met de voorbereiding op de FIFA World Cup, waar het land opnieuw haar mogelijkheden aantoonde en wat FIFA-president Gianni Infantino ‘de beste World Cup uit de historie’ noemde.

Torenhoge ambities

De nieuwe relatie tussen F1 en Qatar verliep echter zo goed dat men overeenkwam om het evenement voor de lange termijn op te nemen op de kalender. De tienjarige deal begint dit jaar. Al Hamad: “Het organiseren van de FIFA World Cup was schitterend voor Qatar, maar dat was zeker niet het einde van de sportieve ambities van het land. Men vroeg zich af wat er na het WK zou gebeuren. Het antwoord is dat we door blijven gaan met het aantrekken van de beste sporters, de beste teams, en we blijven geweldige evenementen organiseren.”

Het huisvesten van de F1-race op LIC was een mooie gelegenheid om te laten zien wat zowel Qatar als LIC te bieden heeft aan F1-teams, coureurs en toeschouwers. Daarom zijn de fanfaciliteiten rondom het circuit volledig herbouwd om de fans en teams de beste ervaring te bieden. “We hebben van de gelegenheid gebruikgemaakt door veel renovatiewerk uit te voeren en veel aspecten te upgraden. Niet alleen voor de deelnemers, maar ook voor de toeschouwers”, aldus Al Hamad. “We hebben het gehele circuit geasfalteerd, ook al was dat niet noodzakelijk, en we hebben nieuwe pitboxen gebouwd. Die pasten beter bij de MotoGP-specs, maar zijn nu van F1-niveau.”

Hij voegt toe: “We hebben ook nieuwe riolering en drainagesystemen geïnstalleerd. Ook al regent het niet vaak in Qatar, we besloten geen middel onbeproefd te laten. De Paddock Club-experience is dit jaar compleet anders, evenals de fanzones. Het meest speciale aan Lusail is natuurlijk het kunstlicht. Racen in het donker maakt het alleen maar leuker. Wij organiseerden als eerste een MotoGP-race in de avond en dat bleek erg populair. Daarom is dat sinds 2007 zo gebleven. De verlichting en het karakter van de baan zorgt voor een fantastisch spektakel. We hebben de verlichting in de loop der jaren vernieuwd, en nu hebben we een duurzaam LED-systeem.”

Geweldig weekend

Hoewel het circuit opnieuw geasfalteerd werd, vond men het niet nodig om de lay-out van het circuit aan te passen, ook al was het oorspronkelijk ontworpen voor tweewielers en niet voor auto’s. Al Hamad: “Het is een vloeiend en extreem snel circuit. De feedback die we van rijders en teams ontvingen was excellent. Het is een heel erg veilig circuit. Het is gebouwd voor MotoGP, dus de uitloopzones zijn totaal anders dan wat we gewend zijn van andere circuits. We hebben er veel energie in gestoken om alles op orde te hebben voor het evenement van dit jaar, en ik kijk enorm uit naar een geweldig weekend. We hebben in 2021 een zeer sterk evenement neergezet en ik geloof er stellig in dat het dit jaar nog beter wordt. Iedereen die betrokken is bij de organisatie kijkt reikhalzend uit naar het evenement. De ticketverkoop verloopt geweldig, de hoofdtribune en de noordelijke tribune waren al snel uitverkocht. We hebben mooie post-race entertainment en ik heb er vertrouwen in dat de bezoekers blij naar huis gaan.”