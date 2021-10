Q&A Sebastian Vettel: "F1 kan zich geen stilstand veroorloven"

Sebastian Vettel staat erom bekend geen fan te zijn van interactie met de media. Het zorgde ervoor dat hij zich lange tijd op de vlakte hield over bepaalde onderwerpen. Na zijn overstap naar Aston Martin Racing is Vettel wat dat betreft veranderd. Hij zet zich in voor verschillende maatschappelijke doelen en laat zich horen als hem iets niet zint aan de werkwijze van de Formule 1. Al dat soort zaken komen ook in dit gesprek naar voren. Onze Formule 1-collega Roberto Chinchero van Motorsport.com Italië schoof aan en trof een openhartige Vettel.

Q: Je bent vrij uitgesproken over de LGBT-problematiek. Je hebt je steun uitgesproken voor deze groep. Is het makkelijker je daar over uit te spreken nu je niet meer bij Ferrari zit?

“Ik weet het niet, volgens mij niet. Ik heb het gevoel dat je dit soort vragen steeds vaker krijgt als je er eenmaal antwoord op geeft. Er is altijd wel iemand die er nog iets over wil vragen. Ik heb er geen probleem mee om mijn standpunt te herhalen, ik geef graag mijn mening. Ik zie ook dat niet iedereen het met mij eens is, maar dat is hoe het is. Ik sta voor mijn mening en ik hoor ook graag de mening van anderen. In zo’n proces kun je van elkaar leren. Er zijn zeker zaken die goed gaan, maar er is ook genoeg waar nog aan gewerkt kan worden.”

Q: Ik heb boeken over mensen gelezen die van mening veranderd zijn door bepaalde gebeurtenissen of door hoofdstukken in hun leven. Heb jij dat ook?

“Ik heb geen trauma, er is niet een bepaald moment geweest. We leven in een tijd waar het belangrijk is om bepaalde zaken te begrijpen en ze te veranderen. We moeten er niet alleen over praten, we moeten ook handelen en dat komt omdat we geen keuze hebben. Er is geen andere optie dan onze levens aanpassen aan de toekomst van de aarde, we moeten beter zorgen voor de aarde. Dat is één ding en dan zijn er nog de mensenrechten, hoe gaan we met elkaar om. Ik denk dat we veel… Het is een proces waar de jongere versie van mijzelf niet zo mee bezig was. Je groeit op, je wordt volwassen en ziet steeds meer aspecten van wat er gaande is op deze wereld. Het is teleurstellend dat we op zoveel vlakken tekortschieten, er zijn veel voorbeelden van slechte zaken en in de Formule 1 duurt het zo verschrikkelijk lang om verandering teweeg te brengen. Het is alsof er continu dezelfde fout wordt gemaakt. Het slechte is dat het in de Formule 1 alleen maar om de resultaten gaat. Je verliest een positie, je verliest wat punten, je mist een kans en uiteindelijk win je het kampioenschap niet. Wat maakt het uit? Niet veel. In de echte wereld zien we dat mensen pijn hebben, dat we niet voor mensen kunnen zorgen. Dat heeft een enorme impact op de levens van die mensen. Dan telt een kampioenschap niet, wat zeggen WK-punten dan nog? Het gaat om mensenlevens en hun kansen. Misschien is het mijn rechtvaardigheidsgevoel, maar ik kan die ongelijkheid niet aanzien. Ik ben blij dat ik daarover wat mag zeggen.”

Tekst gaat verder onder de foto

Sebastian Vettel, Aston Martin, op de grid Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Q: Met de Formule 1 komen we in allerlei landen met talloze verschillende culturen. Denk je dat de Formule 1 zich meer als een front moet opstellen? Zou er een LGBT-actie gehouden moeten worden in het Midden-Oosten? Wat moet er gedaan worden zonder dat iemand uitgesloten wordt?

“Zoals ik aan het begin al zei, er zijn bepaalde thema’s die te groot zijn om te verwaarlozen. We kunnen het er allemaal over eens zijn - en dan maakt het niet uit waar je vandaan komt - dat we mensen gelijk moeten behandelen. Er zijn natuurlijk verschillende landen waar bepaalde regels gelden, waar mensen de touwtjes in handen hebben en waar andere culturen gelden. Ik kan niet voor alle landen spreken en de expert uithangen, dat weet ik niet. Maar zijn wel bepaalde aspecten waar ik iets van denk te weten. We gaan naar sommige plekken waar we grote spandoeken ophangen met mooie teksten, maar het is meer dan alleen de woorden uitspreken. Het gaat erom dat we ook daadwerkelijk wat doen. Nu stel je iets voor en ik weet niet of dat de beste manier is, of dat je moet communiceren met een vlag die een tijdje op het circuit ligt, wat is de beste manier? Ik ben wel van mening dat onze sport veel druk kan uitoefenen en kan bijdragen aan het verbeteren van gelijkheid op deze wereld. Het is niet goed om mensen op bepaalde wetten te beoordelen op basis van wie ze zijn of om wie ze liefhebben. Dat is één ding. Het andere is dat je moet kijken naar de achtergrond en hun overtuigingen moet begrijpen. Elke vorm van scheiding is verkeerd. We zijn heel rijk en we hebben die vrijheid en ik stel me voor dat we allemaal gelijke rechten hebben, maar we zijn niet allemaal hetzelfde. Als de auto’s in de Formule 1 allemaal hetzelfde zouden zijn, zou het er toch een stuk minder uitzien. Als alle auto’s dezelfde kleur hebben en dezelfde aerodynamische onderdelen, dan zou het heel saai zijn. Hetzelfde geldt voor mensen. We ontwikkelen ons allemaal, we zijn allemaal anders en ik denk dat we die kenmerken moeten vieren in plaats van ze te vrezen.”

Q: De reacties die je vaak ziet als mensen dit soort onderwerpen aan de kaak willen stellen is dat een sport neutraal moet zijn en zich niet moet inlaten met dit soort politieke zaken. Sport is sport en geen politiek, is dan de mening. Hoe kijk jij daar tegenaan?

“Het probleem is dat een sport, net als een land, altijd geregeerd wordt door bepaalde individuen. Die mensen hebben een eigen achtergrond en een eigen mening. Het is natuurlijk altijd moeilijk, maar we moeten de juiste mensen vinden om onze sport onder de arm te nemen en dan kunnen we zoeken naar de juiste richting voor de toekomst. Maar er is natuurlijk meer dan dit soort zaken, er speelt een enorm financieel belang mee. Op een gegeven moment moeten de mensen die deze sport onder hun hoede hebben zich afvragen of ze moreel verantwoord handelen. Kun je nee zeggen tegen bepaalde dingen? Of zeg je alles toe omdat er een belangrijke deal achter hangt met de verkeerde motieven? De mensen met de touwtjes in handen moeten antwoorden formuleren op dat soort vraagstukken.”

Q: Het gaat er dus om dat een sport een moreel kompas heeft?

“Ja, zo kun je het wel zeggen.”

“Als de Formule 1 niet verandert, zie ik het niet rooskleurig in. Dan zal deze sport op den duur verdwijnen en dan is het ook nog terecht”

Q: Begrijp je dat mensen het hypocriet vinden dat je nog in de Formule 1 zit terwijl je ook voor een groene samenleving bent?

“Natuurlijk, en dat soort kritiek begrijp ik ook. De Formule 1 is niet groen. En weet je, ik denk dat we in een tijd leven waar we de innovaties en mogelijkheden hebben om de Formule 1 groener te maken en niets van het spektakel in te leveren. We kunnen de spanning, de snelheid, de uitdaging en de passie behouden. We hebben in deze paddock zoveel knappe koppen bij elkaar, we kunnen oplossingen vinden. Het huidige reglement maakt de races spannend, de motor is heel efficiënt, maar het is eigenlijk kansloos. Weet je, het is geen motorformule die je over een paar jaar voor je auto op de weg kunt kopen. Je kunt je afvragen hoe relevant het is? Ik denk dat er bepaalde zaken zijn waar voor de toekomst over gesproken moet worden, zaken die verandering teweeg kunnen brengen en die goed zijn voor de Formule 1. Dat is belangrijk, als die veranderingen niet komen zie ik de toekomst van deze sport niet heel rooskleurig in. Dan zal de Formule 1 op termijn verdwijnen en dat is dan ook terecht. We zijn op een punt gekomen waar we weten dat er fouten gemaakt zijn en er is geen tijd meer om door te gaan met dergelijke fouten.”

Q: Is biobrandstof dan de toekomst? Dat bespreken ze nu voor de motoren, maar is dat de oplossing?

“Ik denk het niet. Ik ben geen specialist op het gebied van brandstof, maar ik heb liever synthetische brandstoffen dan biobrandstof. Het is een complex vraagstuk. Je hebt nog altijd bronnen nodig voor biobrandstof en ik denk dat daar nog wel wat problemen en knelpunten zitten. Het is zeker goed dat de Formule 1 naar duurzame brandstoffen kijkt, maar we hebben nu een bestaand motorconcept. Volgend jaar gaan we naar een gehalte van 10 procent e-brandstof in onze wagens. Vanuit technologisch oogpunt is dat niet bepaald revolutionair. Consumenten kunnen dergelijke brandstoffen al enkele jaren kopen. Het is geen nieuwigheid. Ik denk niet dat het past bij de ambities die de Formule 1 moet hebben als voorloper op het gebied van technologie. We reageren en zijn niet pro-actief bezig. Wat betreft de synthetische brandstoffen heb ik hetzelfde idee, ik ben bang dat we ook op dat vlak gaan reageren en niet voorop gaan lopen. De motoren worden tegen 2022 bevroren en mogelijk gaat er eerder nog iets veranderen, maar de bevriezing gaat zeker tot 2025 of 2026 duren. Het betekent dat we de komende vijf jaar stilstaan. En dan komen we terug op wat ik eerder zei: We zetten de sport onder druk omdat ik denk dat de sport in die vijf jaar flink gaat veranderen en hopelijk is dat ook zo. Het zet de zaken die niet veranderen nog meer onder druk.”

Zie ook: Vettel vreest voor toekomst F1 als sport niet groener wordt

Q: Welke veranderingen hebben we nodig?

“Ik ben niet de alwetende, ik heb niet alle antwoorden. Maar we hebben veel goede engineers. En ik denk dat je moet kijken naar de vraagstukken die momenteel aan de orde zijn in het kader van mobiliteit. We kunnen bijdragen aan oplossingen. Je hebt meer dan een miljard auto’s die momenteel dagelijks op fossiele brandstof draaien, je hebt andere transportvormen zoals schepen en vliegtuigen die aangedreven worden door fossiele brandstof. Het is zaak een alternatief te vinden en bij te dragen aan de toekomst. Niet alleen de elektrificatie, of het inzetten van waterstof, er is mogelijk nog wel iets anders te vinden. Er is altijd een slimme man of vrouw die iets gaat verzinnen. Het is een combinatie van verschillende initiatieven. De Formule 1 heeft volgens mij een ideale kans om met synthetische brandstof aan de slag te gaan en dat zo snel mogelijk te introduceren, sommige dingen zijn al vastgelegd in het reglement. Ik denk wel dat er geen tijd is om de persoonlijke belangen van bepaalde fabrikanten af te wachten en dan tot een bepaalde consensus te komen. Er hangt veel meer vanaf, dit is groot. Ik denk dat we onze middelen kunnen gebruiken, de intelligente mensen die we in de Formule 1 hebben om een verandering teweeg te brengen. We moeten niet vergeten dat we nu bijna tien jaar bezig zijn met een motor die super efficiënt is, we hebben er veel vermogen uitgehaald, maar het is totaal niet relevant voor normale personen en is wel peperduur. Elke fabrikant heeft in de afgelopen jaren bakken geld uitgegeven aan de ontwikkeling. Dat geld kan weer uitgegeven worden, maar dan aan de juiste zaken die daadwerkelijk iets bijdragen. Dat is mijn standpunt. Ik weet niet precies wat de juiste oplossing is, maar ik heb het gevoel dat we er nu aan moeten beginnen in plaats van over vijf jaar een discussie starten.”

Q: Heeft de beslissing om je privécollectie auto’s te verkopen ook te maken met die andere interesses die je nu hebt?

“Ja, en ook met het feit dat ik de auto’s niet veel gebruikte. Ik hield van die auto’s, ik vond het prachtig toen ik ze kreeg maar op een gegeven moment had ik er niet zoveel meer mee. Ik gebruikte ze niet vaak en het was een goed moment ze te verkopen. Hopelijk heeft iemand anders er meer plezier van. Voor mij was het niet meer van waarde.”

“Het is makkelijk om na mijn carrière voor Sky te gaan werken, maar dat zie ik mezelf niet meteen doen”

Q: Ben je al bezig met het leven na de Formule 1? Denk je aan een publieke functie, iets in de politiek? Heb je al plannen?

Met een lach: “Ik ben geen groot liefhebber van de media, wat dat betreft weet ik niet of de politiek iets voor mij is. Nee, als je kijkt naar mijn leeftijd is wel duidelijk dat ik niet nog tien jaar kan racen. Ik denk zeker na over mijn toekomst en ik heb genoeg interesses. Over het algemeen ben ik iemand die vatbaar is voor gepassioneerde mensen, zelfs al is het iets waar ik me niet echt voor interesseer. Je kunt me snel voor iets winnen, al weet ik niet hoe duurzaam zoiets is. Voor elke sportman is het een grote uitdaging om na zijn carrière iets te vinden. Nu is het makkelijk om gewoon voor Sky te gaan werken en dan breng je nog weet ik hoeveel jaar door op dezelfde plek. Dat zie ik mezelf niet meteen doen, maar wie weet. Ik hou van het sportieve aspect in deze paddock en ik wil de sport niet vaarwel zeggen. Je weet nooit wat er kan gebeuren. Ik denk dat het belangrijk is om na te denken over de toekomst en je verkent ook de mogelijkheden. Ik denk zeker na over andere zaken. Ik heb ook een gezin. Het is eenvoudig, ik moet voor hen zorgen als ik stop.”

Q: De Formule 1 heeft de plannen voor de nieuwe kalender klaar, het doel is 23 races (dit interview vond plaats voor de presentatie van de nieuwe kalender). Voorheen waren er achttien races en dan meer testwerk, nu wordt er amper meer getest. Hoe sta jij daarin?

“Toen ik deze sport binnenkwam zaten we in een soort transitie. Er werd niet veel meer getest ten opzichte van de jaren ervoor. Daarna kwamen er steeds meer races. Nu hebben we zoveel races… Naar mijn bescheiden mening zouden we niet zoveel races moeten hebben. Dat heeft een aantal redenen. Ten eerste zijn het voor de kijkers thuis te veel races. Het is niet speciaal meer als er zoveel zijn. Ten tweede heb ik te doen met… wij coureurs zitten aan de goede kant. We kunnen op woensdagavond invliegen en op zondagavond weer vertrekken. Maar het team staat onder veel hogere druk. Ze komen op maandag of zelfs al op zaterdag aan, ze moeten de pitbox opbouwen, de auto’s voorbereiden en het spul aan het eind van het weekend weer inpakken voor de terugreis naar de fabriek. Voor hen komt er geen eind aan de werkweek, je hebt geen tijd voor jezelf. Ik denk dat mensen zich steeds meer bewust worden van hun vrije tijd, zij hebben ook een leven en dat staat niet alleen maar in het teken van de werkgever. We bereiken volgens mij een kritiek punt waar we alleen maar meer races krijgen. Ik ben geen machthebber en er spelen andere belangen, maar we moeten zorgen dat er een balans is tussen het leven van mensen thuis en de tijd die ze onderweg zijn voor werk. We moeten kijken naar een duurzaam aantal races en zorgen dat de mensen gepassioneerd voor de sport blijven en niet na twee of drie jaar uitgeblust zijn.”

Sebastian Vettel, Aston Martin, op de grid Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images