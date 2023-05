Q2 het doel voor Nyck de Vries na uitdagende vrijdag in Miami

Nyck de Vries had geen probleemloze vrijdag in Miami. In de eerste vrije training verloor hij de achterkant bij het ingaan van bocht 12. Hij wist de AT04 uit de muur te houden, maar moest wel even een stuk tegen het verkeer in rijden om een plek te vinden om de auto weer de juiste kant op te sturen. Hij kwam uiteindelijk tot slechts tien ronden in deze sessie en stond met een achterstand van 4,512 seconden stijf onderaan.

In de tweede training kwam De Vries al tot meer ronden: hij stuurde in de middagsessie 25 keer het Miami International Autodrome rond. Het was met de negentiende tijd echter nog niet om over naar huis te schrijven. Hij was drie tienden langzamer dan teamgenoot Yuki Tsunoda, die de achttiende tijd noteerde. De Vries geeft toe dat het een uitdagende dag was voor hem en het team. "Daar lijkt het wel op. Het is een nieuw circuit voor mij. Het gripniveau was extreem laag, de baan was erg 'groen'. Maar hoe meer ronden je rijdt, hoe sneller je wordt", vertelt De Vries. "Ook het op temperatuur krijgen van de banden is uitdagend, ook al is het erg heet. Het lijkt alsof de banden lang de tijd nodig hebben voordat ze presteren. Potentieel kunnen we op dat gebied nog wel wat vinden. We zullen het vanavond allemaal analyseren en hopelijk kunnen we zaterdag sterker terugkeren."

Na de vrijdagtrainingen stelde Tsunoda dat Q2 een realistischer doel is voor AlphaTauri dan Q3. Dat was vorige week nog wel mogelijk voor het zusterteam van Red Bull. Toen wist de Japanner nog de achtste tijd te noteren in de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Vries geeft Tsunoda gelijk. "Kijkend naar vandaag, zou ik me daarbij aansluiten. Het lijkt er niet op dat we in de buurt van Q3 zitten. Als we iets meer performance vinden en de puzzelstukjes op hun plaats vallen, kunnen we hopelijk voor Q2 gaan", aldus de Nederlander.

Voor De Vries was het ondanks de mindere resultaten wel genieten geblazen in Miami. "Het hele evenement is gaaf. De Verenigde Staten in het algemeen en Miami in het bijzonder, het zijn unieke locaties. Het is cool om hier voor het Amerikaanse publiek te racen. Ik geniet er absoluut van, maar het circuit biedt een wat andere uitdaging dan andere circuits."

Video: De spin van Nyck de Vries tijdens VT1 in Miami