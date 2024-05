Puntenpakker Tsunoda stuk rustiger achter het stuur: "Moet team bedanken"

Yuki Tsunoda liep met dat ene punt van de Formule 1-race op Imola een puntje uit op Lance Stroll in het kampioenschap. De Japanner van RB F1 heeft nu 15 punten, terwijl Ocon het moet doen met 11 punten. In de strijd om de kruimels die de topteams achterlaten deed Tsunoda (en daarmee zijn team) goede zaken.

Toch had Tsunoda gezien zijn optreden op vrijdag en zaterdag iets meer verwacht. Vooral zijn start was niet je van het. Hij verloor een positie ten opzichte van Nico Hülkenberg en dat maakte het verderop in de race wat lastiger. "Ja, zeker. Met een normale start en behoud van die positie had ik een veel makkelijkere race gehad en was ik waarschijnlijk een plaatsje hoger geëindigd", zei de 24-jarige coureur voor de camera van F1TV. "We moeten die start beter onder de knie krijgen, maar ik ben natuurlijk erg blij dat ik een punt heb gepakt in onze thuis-Grand Prix met onze medewerkers hier op de tribune. Ik neem dat punt graag mee."

Yuki Tsunoda op jacht naar Nico Hülkenberg Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Waar Tsunoda in het verleden nog wel eens zijn hoofd verloor als de zaken niet naar zijn zin verliepen, daar houdt hij tegenwoordig steeds vaker het hoofd koel. Bij RB F1 is hij naast de veel ervarener Daniel Ricciardo uitgegroeid tot een dragende coureur. "Ik voel me veel meer relaxed in de auto [dan in voorgaande jaren]. Het is niet zo dat ik een kop thee aan het drinken ben achter het stuur hoor, maar ik overzie nu veel meer het grotere geheel."

"De communicatie met engineers gaat beter en ik voel dat ik meer controle heb over mijn taken, over wat ik wel en niet moet doen", vervolgde Tsunoda. "Het voelt allemaal wat minder gehaast en dat hielp vandaag bijvoorbeeld bij het inhalen van de Williams. Die auto is op het rechte stuk enorm snel en twee jaar geleden had ik waarschijnlijk iets over de radio geroepen en de controle verloren, waardoor de situatie alleen maar erger zou zijn geworden. Op dat gebied voel ik vooruitgang en daarbij heeft het team me enorm geholpen. Daar moet ik ze echt voor bedanken."