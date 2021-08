Punten voor de GP van België: Norris heeft gemengde gevoelens

Lando Norris was tijdens de kwalificatie in de wisselende omstandigheden een van de snelste mannen op de baan. De McLaren F1-coureur leek zich te gaan mengen in de strijd om de pole-position, nadat hij in zowel Q1 als Q2 de snelste tijd klokte. In Q3 crashte hij echter zwaar in Raidillon, waardoor hij het met P10 moest doen. Een versnellingsbakwissel wierp de jonge Brit nog eens vijf plaatsen terug. Op zondag werd de race keer op keer uitgesteld en kwam men niet verder dan een paar ronden achter de safety car.

Toen Motorsport.com hem vroeg hoe duur de crash op zaterdag achteraf was, zei Norris gefrustreerd: “Ja, dat is achteraf. Bovendien waren het maar halve punten. Veel rijders waartegen ik strijd [in het kampioenschap] scoorden geen punten, of misschien dat Charles [Leclerc] er eentje heeft. Wij als team hebben beter gescoord dan Ferrari, dat is belangrijk. We zijn hier echter om te racen, we willen race. Dus ja, ik ben teleurgesteld dat ik het niet goed kan maken na het incident op zaterdag.”

De jonge Brit vindt het maar niks dat er punten uitgedeeld zijn zonder dat er echt geracet is: “Ik denk niet dat er punten verdeeld hadden moeten worden. Het is prima als we een X-aantal ronden hadden gereden, maar gewoon rondjes rijden achter de safety car en mensen daarvoor belonen met punten? Misschien zeg ik wat anders als ik eerste had gestaan. Ook al was het in ons voordeel - Daniel heeft flink wat punten gepakt ten opzichte van Ferrari - denk ik niet dat het verdiende punten zijn. Uiteindelijk was het gewoon geen race.”