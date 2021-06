Goed nieuws voor Italiaanse GP: publiek welkom bij 6 uur van Monza

De organisatie van de 6 uur van Monza heeft bekendgemaakt dat het van de Italiaanse autoriteiten toestemming heeft gekregen om in het weekend van 17 en 18 juli bezoekers tot het circuit toe te laten. Hoeveel publiek de tribunes mag bevolken is nog niet duidelijk, maar de organisatie meldt dat het “een beperkt aantal” zal zijn. Mogelijk gaat het om 10.000 gevaccineerden en mensen die bereid zijn een sneltest te ondergaan.

De stap is een enorme opsteker voor de organisatie van de Formule 1-race op Monza. Het WEC-evenement van volgende maand wordt gezien als test voor de Formule 1-race in september. De organisatie van dat laatste evenement had al aangegeven dat als er vooraf niet met publiek getest zou kunnen worden, de Grand Prix helemaal niet door zou kunnen gaan.

Plan van aanpak Grand Prix van ItalIë

Nu er weer publiek welkom is, kan de Italiaanse autosportbond ACI ook verder met de organisatie van de F1-race. Het heeft eerder deze maand al een plan gepresenteerd waarbij de tribunes voor 70 tot 80 procent gevuld zullen zijn. Daarbij wordt op de tribunes een duidelijk onderscheid gemaakt tussen gevaccineerde toeschouwers en bezoekers die nog niet zijn ingeënt, maar wel een sneltest willen ondergaan. De ‘gevaccineerde’ tribunes zouden voor 100 procent gevuld kunnen worden, terwijl de tribunes voor mensen met een sneltest een bezettingsgraad krijgen van 50 procent.

Het Autodromo Nazionale Monza heeft capaciteit voor ruim 118.000 personen en is gelegen in een park. Juist die ligging maakt het volgens de organisatie mogelijk om verschillende bubbels met eigen ingangen en faciliteiten te creëren voor toeschouwers met en zonder vaccinatie.