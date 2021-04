'Geen publiek bij Grand Prix van Portugal'

De Formule 1 keerde vorig seizoen juist vanwege COVID-19 na een afwezigheid van 24 jaar weer terug naar Portugal. Daarbij was een beperkte hoeveelheid publiek welkom. Aanvankelijk was het evenement eenmalig, maar het Algarve International Circuit veroverde een plaats op de herziene kalender voor 2021, na het wegvallen – begin dit seizoen – van de races in Australië, China en Vietnam.

De Grand Prix in het zuiden van Portugal zal het dit keer dus zonder fans moeten stellen, zo schrijft Motorsportweek.com en dat is een flink streep door de rekening van de Formule 1-organisatie die juist hoopte dat er dit seizoen weer mondjesmaat betalende bezoekers aanwezig zouden zijn bij de races.

Bij de openingsrace in Bahrein mocht eind maart nog wel een beperkt aantal lokale fans aanwezig zijn. De tweede race van het seizoen op Imola werd echter achter gesloten deuren gehouden en datzelfde geldt – zo weet men nu al – voor de races in Barcelona (van 7 tot en met 9 mei) en Bakoe (van 4 tot en met 6 juni). In Monaco verwacht men eind mei wel een beperkt aantal toeschouwers.

Het doel blijft echter wel om een compleet seizoen van 23 Grands Prix te draaien. Voorlopig lijkt dat te gaan lukken. Australië dat in maart niet door kon gaan, is verplaatst naar november en voor de afgelaste Grands Prix in China en Vietnam (die laatste was al vrij onzeker en stond als to be announced op de kalender) zijn Imola en Portimao ingevuld.

