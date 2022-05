Beide Red Bulls naar stewards na protest van Ferrari over gele lijn

Net nadat Max Verstappen in ronde 22 voor de tweede keer zijn team had bezocht voor vers rubber, ditmaal om over te stappen op slicks, ging hij bij het verlaten van de pitstraat deels over de gele lijn heen die net na bocht 1 getrokken is. Coureurs mogen die lijn niet overschrijden voordat ze het circuit weer op komen. Verstappen deed dit wel voor een deel met de linker voorkant van zijn RB18 en Sergio Perez had het voordien eveneens gedaan.

De wedstrijdleiding had de momenten van beide coureurs tijdens de race al wel opgemerkt, maar is er nadien niet meer op teruggekomen. Een straf voor beide coureurs is dus achterwege gebleven in de voorlopige race-uitslag en dit tot onvrede van Ferrari. Teambaas Mattia Binotto liet meteen na afloop van de Monaco Grand Prix al weten dat Ferrari de FIA om opheldering zou vragen over de momenten en Christian Horner liet in zijn eigen mediasessie optekenen dat er een formeel protest van de Scuderia op tafel ligt. Inmiddels zijn de documenten daarvan ook binnen.

Verstappen ging relatief vroeg op het gas heuvelop, zag de achterkant deels uitbreken en ging bij het corrigeren daarvan aan de doorgetrokken streep. Op de onboardbeelden viel te zien dat de Limburger linksvoor op en ogenschijnlijk deels over de lijn zat, al gaven de andere camerahoeken geen goed beeld van het moment. De wedstrijdleiding heeft beide voorvallen gezien, maar stelde nog niet meteen een formeel onderzoek in. "Als Ferrari zijn we teleurgesteld doordat beide Red Bulls volgens ons duidelijk het reglement hebben overtreden", reageerde Binotto op het uitblijven van dat onderzoek tijdens de race zelf. "Volgens mij was het niet eens close. Max zat sowieso op de lijn en na Turkije 2020 hebben we opheldering gekregen van de FIA. Op de lijn zitten is al een overtreding en volgens mij moet ieder team de voorschriften van de wedstrijdleider volgen. Dat is hier niet gebeurd." Dat laatste valt overigens nog zeer te bezien. Zo is er recent nog weer een nieuw bericht van de FIA gekomen, waarin staat dat 'op de lijn' nog wel goed is.

Horner ziet mede daardoor niet echt een probleem. "Wij zijn tevreden met al het beeld dat we tot dusver hebben bekeken", liet de Red Bull-teambaas in Monaco aan onder meer Motorsport.com weten. Gevraagd of er tijdens de race al met de FIA is gesproken over het moment, luidt het even korte als krachtige antwoord: "Nee, absoluut niet." Vanavond gebeurt dat alsnog doordat teamleden van Red Bull tekst en uitleg moeten geven na het ingediende Ferrari-protest.

VIDEO: Gaat Verstappen over de gele lijn bij de uitgang van de pits?