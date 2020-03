'FIA kan protesten verwachten tegen Mercedes en Racing Point'

Bij een van die protesten zou het gaan om het DAS-systeem van Mercedes. De Zilverpijlen baarden tijdens de wintertest in Barcelona opzien met dit stuursysteem dat moet zorgen voor minder weerstand en bandenslijtage. De internationale autosportfederatie heeft het systeem vanaf 2021 verboden, maar dit jaar mag Mercedes er – indien gewenst – gebruik van blijven maken. Dat is volgens Auto Bild Motorsport tegen het zere been van Red Bull Racing. Dat team vindt het systeem, bij monde van adviseur Helmut Marko, illegaal: “Volgens ons is het systeem niet reglementair. En daarom zullen we protesteren als Mercedes het in Melbourne gebruikt.”

Het tweede protest komt mogelijk van Renault. De Fransen hebben Racing Point op de korrel. Dat laatste team heeft een flink aantal onderdelen van de kampioensauto van vorig jaar, de Mercedes W10, in de eigen wagen van dit seizoen verwerkt. Volgens Renault heeft Racing Point daarbij iets te enthousiast gebruikgemaakt van de kopieermachine: het één-op-één kopieren van de aero-onderdelen zou verboden zijn. En dus komt er mogelijk ook een protest van Renault als Racing Point komende zondag met de betreffende onderdelen aan de start verschijnt.

De FIA heeft het er maar druk mee. De autosportbond ligt al enige tijd onder vuur omdat het met Ferrari een schikking heeft getroffen over de krachtbron van 2019 en krijgt de laatste weken ook veel kritiek te verwerken als het gaat om het gebrek aan regie over de aanpak van het coronavirus.

Tom Coronel verwacht dat het DAS-systeem verboden zal worden:

Dit weekend begint in Australië het Formule 1-seizoen. Weet jij alles van Formule 1 en wil je mooie prijzen winnen, meld je dan hier aan voor het Formule 1-managementspel van Zweeler.