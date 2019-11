Prost: "Wederopbouw Renault duurt langer dan verwacht"

Renault werd in 2018 vierde in de stand en hoopte dit jaar de kloof met de top-drie te verkleinen. Het werd net een moeilijker seizoen voor Daniel Ricciardo en Nico Hülkenberg, dat bovendien lijdzaam moest toezien hoe McLaren een stap vooruit zette en de vierde plaats stevig in handen nam. Renault moet zelf nu oppassen dat het de vijfde plaats kan verdedigen tegen teams als Racing Point en Scuderia Toro Rosso.

Een dubbele diskwalificatie in Japan hielp daar in geen geval bij. Daar verloren Ricciardo en Hülkenberg een zesde en tiende plaats omdat hun systeem voor de automatische rembalans illegaal werd verklaard na protest van Racing Point. Het team reageerde sterk met twee dubbele scores in Mexico en Austin en staat nu met 83 punten steviger vijfde, tegenover 65 voor Racing Point en 64 voor Toro Rosso.

Met twee races voor de boeg mag het niet meer misgaan, maar toch was een magere strijd voor P5 niet waar Renault op gerekend had. Voor Prost zijn er echter geen excuses. “We verdienen te staan waar we staan”, vertelde Prost in Texas aan Motorsport.com. “Aan het eind van het seizoen moeten we wat laten zien. Dat zou goed zijn voor het moreel van onze mensen. Het is een lastig seizoen geweest. In de tweede helft zijn we in de races vaak wel sterker voor de dag gekomen. We hebben enkele aanrijdingen gehad in de eerste bocht. Met wat meer geluk hadden we de strijd meer kunnen aangaan met McLaren.”

De wederopbouw van het ooit zo succesvolle Renault-team duurt wel langer dan verwacht. Einde 2015 kocht Renault het team terug van Genii Capital. “We weten waar we staan, maar het is soms moeilijk om dat aan de buitenwereld uit te leggen. Als je iets probeert op te bouwen verlies je soms ook wat. We bevinden ons nog steeds niet in een stabiele situatie omdat we de organisatie aan het veranderen zijn. We blijven gewoon verder doen. Ik ben zeker niet pessimistisch over de toekomst, het duurt gewoon wat langer."

Met medewerking van Adam Cooper