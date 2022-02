Promotor Saudi-Arabië onthult veranderingen aan F1-circuit Jeddah

Afgelopen december bracht de Formule 1 voor het eerst een bezoek aan Saudi-Arabië. Het razendsnelle stratencircuit van Jeddah was het decor voor de Saudische GP en hoewel de coureurs genoten van de uitdaging, waren zij ook kritisch op het grote aantal snelle, maar blinde bochten. De organisatie van de race nam de klachten serieus door vorige maand duidelijk te maken dat er gekeken ging worden naar aanpassingen om het zicht van de coureurs te verbeteren. Veel tijd voor die veranderingen heeft men echter niet, want op 27 maart staat de GP van Saudi-Arabië alweer op het programma.

Met nog een maand te gaan tot de race heeft de promotor van de GP van Saudi-Arabië bekendgemaakt welke veranderingen ervoor moeten zorgen dat de situatie op het Jeddah Corniche Circuit beter wordt. “Het was al bevestigd dat er kleine veranderingen worden doorgevoerd aan het circuit om het zicht van de coureurs vanuit de cockpit te verbeteren. Dat doen we in bochten 2, 3, 14 en 21, waar de muren tussen de anderhalf en twee meter naar achteren worden verplaatst”, leest de verklaring van promotor Saudi Motorsport Company.

Tekst gaat verder onder de foto

2021 Jeddah lay-out

Ook in de laatste bocht wordt ingegrepen: “De muur aan de rechterkant van bocht 27 wordt ongeveer anderhalve meter naar achteren verplaatst om het circuit hier breder te maken. In alle gevallen – met uitzondering van bocht 27 – blijven de track limits zoals ze waren. Daarnaast worden na gesprekken met coureurs, die een gladdere baanafzetting op de apex wilden zodat zij de muur kunnen schampen als ze erlangs rijden, aanpassingen doorgevoerd aan bochten 4, 16, 22 en 24. Hiervoor installeert SMC een stalen plaat rondom de betonnen muur, die ze het gladde oppervlak geeft die ze nodig hebben voor de lijnen die ze willen rijden op het circuit.”

De eerste Grand Prix van Saudi-Arabië mondde uit in een chaotische wedstrijd, die maar liefst twee keer werd stilgelegd met een rode vlag. De tweede code rood werd veroorzaakt door een crash met onder meer George Russell en Nikita Mazepin bij het uitkomen van bocht 2. Russell week hierbij uit voor het incident van Sergio Perez en Charles Leclerc, maar werd in de blinde bocht hard van achteren geraakt door Mazepin.