Promotor Sao Paulo: "Braziliaanse GP op Interlagos of nergens"

Het contract van Interlagos loopt na de editie van 2020 af. President Jairo Bolsonaro verkondigde al dat de Formule 1 vanaf 2021 naar een nog te bouwen circuit in Rio de Janeiro verkast. De bazen van de Formule 1 hebben reeds gesprekken gevoerd over een verhuizing naar Rio.

Promotor Tamas Rohonyi denkt niet dat het zover zal komen. “Ik ben even zeker dat de race hier blijft als dat onze president denkt [dat de race naar Rio verhuist], namelijk 99 procent. Ofwel de Formule 1 blijft hier, ofwel er is geen Braziliaanse Grand Prix. Ik ga geen uitspraken over Rio de Janeiro doen, maar ik weet dat er op dat stuk land voorlopig nog bomen staan en dieren lopen. Ik denk dat het fysiek onmogelijk is dat daar in 2021 een race plaatsvindt, maar er zijn mensen die het daar niet eens mee zijn. Rio is een optie geworden omdat de president het steunt. Hij zat naast Chase Carey toen hij zei dat de F1 99 procent zeker terugkeert naar Rio de Janeiro. Dat zou hij vandaag niet meer zeggen."

Rohonyi denkt dat Bolsonaro slecht geadviseerd werd en daardoor geloofde dat het nieuwe Rio Motorpark op tijd klaar zou zijn. "Als je in 2021 een GP wilt organiseren, dan moet het circuit in mei van dat jaar klaar zijn. Daar heb je nu dus maar zestien maanden de tijd voor."

Rohonyi verwacht dat een definitieve beslissing over de toekomst van de race begin volgend jaar zou kunnen vallen en streeft een contract na tot maar liefst 2030. “Voor ons is dat een heel goede periode voor een contract. Het is altijd moeilijk om met contracten voor de korte termijn te werken. Grote bedrijven doen aan langetermijnplanning. Heineken bijvoorbeeld, heeft Brazilië als grootste markt. Die mensen werken niet met periodes van twee of drie jaar."

Met medewerking van Jonathan Noble