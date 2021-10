Promotor GP Australië vol vertrouwen: F1-race zal doorgaan in 2022

Het Grand Prix-weekend in Melbourne stond anderhalf jaar geleden op het punt van beginnen toen het hele feest vlak voor de start van de eerste vrije training werd afgeblazen. Terwijl diverse internationale (sport)evenementen vanwege het opkomende coronavirus al waren afgelast besloot de Formule 1 toch af te reizen naar Australië, totdat een positieve test binnen het team van McLaren de boel op zijn kop zette en ook de koningsklasse van de autosport moest zwichten voor de pandemie.

Het fiasco in Australië leverde een hoop boze fans op en markeerde tevens het begin van de coronamaatregelen in de Formule 1, een lange periode zonder races en twee seizoenen van aangepaste racekalenders met Grand Prix-weekenden die zich hoofdzakelijk in Europa afspeelden.

Anderhalf jaar later gaat de wereld langzaam maar zeker weer open en laat ook de Formule 1 de teugels iets meer vieren. Deze week stuurde de FOM al een mailing rond naar de geaccrediteerde media met de blijde boodschap dat er ook in de paddock weer steeds meer is toegestaan. Vandaag zal de World Motor Sport Council in Parijs tevens instemmen met de racekalender voor 2022, met daarop ‘als vanouds’ 23 races, verspreid over de hele wereld.

Laatste kans voor GP Australië?

Op die nieuwe kalender voor 2022 zal na twee races in het Midden-Oosten ook de Grand Prix van Australië prijken als derde stop. Het zou de eerste GP van Australië in twee jaar tijd betekenen, na de late afgelasting van de race in 2020 en het schrappen van de race dit jaar. Eigenlijk zou er dit jaar in november worden geracet op het circuit van Albert Park, maar vanwege de strikte coronaregels Down Under werd er in juli alsnog een streep gezet door de race.

Terwijl steeds meer landen de grenzen weer volledig openstellen en steeds meer coronamaatregelen afschaffen, blijven de autoriteiten in Australië nog bijzonder huiverig wat betreft het binnenlaten van reizigers uit het buitenland. Zo moeten alle reizigers na het landen nog altijd verplicht twee weken in quarantaine, een maatregel waar de Formule 1 geen gehoor aan wilde geven.

Hoewel april 2022 nog ver weg lijkt, zal er vanwege de opbouw van het circuit van Albert Park tijdig besloten moeten worden of de race volgend jaar wel door kan gaan. In de Formule 1-paddock wordt er geroepen dat 2022 wel eens de laatste kans zou kunnen zijn voor Melbourne en dat de Formule 1 het wel een beetje gehad heeft met de strikte coronaregels van Australië. Als de race ook in 2022 wordt afgelast, zou de GP van Australië weleens definitief kunnen verdwijnen van de F1-kalender.

Organisatie vol vertrouwen

De geruchten over de onzekere toekomst van de GP van Australië worden ontkracht door Andrew Westacott, de directeur van de Australian Grand Prix Corporation. De promotor is er zelfs zeker van dat de race in 2022 gewoon zal doorgaan: “De Grand Prix van Australië zal in 2022 zijn langverwachte terugkeer maken in Albert Park”, klinkt het stellig. “Melbourne maakt ook deel uit van de voorlopige Formule 1-kalender die binnenkort wordt gepresenteerd.”

Ook vanuit de lokale overheid wordt er met vertrouwen uitgekeken naar de terugkeer van de GP van Australië: “We zijn toegewijd aan de Grand Prix van Australië”, meldt een woordvoerder aan het Australische Wide World of Sports. “Nu het aantal vaccinaties stijgt per dag, kijken we er naar uit om in 2022 weer met succes een race te organiseren in Albert Park.”

Het circuit van Albert Park is het afgelopen jaar op een aantal punten op de schop gegaan. Zo is een aantal bochten verlegd om de baan sneller te maken en het aantal inhaalmogelijkheden te bevorderen.

VIDEO: De verbouwing van het circuit van Albert Park in beeld