Promotor GP Rusland sluit rouleren Sochi en Igora Drive niet uit

Vorige week kondigde de Formule 1 aan dat de Russische Grand Prix in 2022 voor het laatst wordt verreden in Sochi. Het circuit, dat is gelegen op het complex waar in 2014 de Olympische Winterspelen werden gehouden, stond in datzelfde jaar voor het eerst op de F1-kalender. Promotor Rosgonski heeft echter besloten dat de race vanaf 2023 wordt verplaatst naar Igora Drive, dat op een steenworp afstand van Sint-Petersburg ligt. Het geplande vertrek uit Sochi hoeft echter niet te betekenen dat de Formule 1 daar nooit meer terugkeert.

Alexey Titov, CEO van Rosgonski, niet uitsluiten dat de F1 nog eens een bezoek brengt aan het circuit. “Het idee van afwisselen is nog niet helemaal van tafel”, vertelde hij aan Motorsport.com. Toch geniet het onderwerp op dit moment weinig prioriteit. “We zijn nog steeds gefocust op het uitwerken van een gedetailleerd plan voor de race in Sint-Petersburg. Dat is nu de prioriteit. Hoe het evenement zich daarna ontwikkelt, dat is de volgende vraag. Het contract eindigt in 2025. Vroeg of laat moet er gesproken worden over het al dan niet verlengen van het contract. In deze gesprekken komen ook onderwerpen als omstandigheden, het format enzovoorts voorbij. Maar dat is allemaal toekomstmuziek.”

Hoewel de Formule 1 na 2022 verdwijnt uit Sochi, behoudt het Sochi Autodrom zijn Grade 1-licentie. “Het circuit blijft bestaan. Het is tenslotte niet alleen autosport-erfgoed en het circuit dat de F1 voor het eerst verwelkomde in Rusland, maar ook onderdeel van het Olympisch erfgoed van Rusland”, zei Titov. “We blijven het circuit verder ontwikkelen en als we kijken naar de sportieve vooruitzichten, dan blijven die onveranderd. De licentie gaat nergens heen, Sochi Autodrom blijft in de Grade 1-categorie. Daardoor is het circuit klaar om iedere serie te verwelkomen in de toekomst. Maar vanuit commercieel oogpunt hebben we nu de vrije hand, want alle beperkingen die bij de F1 en diens aanwezigheid op het circuit hoorde, zijn nu weg.”