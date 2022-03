Promotor GP Rusland overweegt rechtszaak: "Eenzijdig besluit F1"

De Grand Prix van Rusland had sinds 2014 een plekje op de Formule 1-kalender en prijkte ook op het schema voor 2022. Naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne werd tijdens de wintertest in Barcelona besloten om de editie van dit jaar van de kalender te halen, omdat een bezoek aan het land “onder de huidige omstandigheden” niet mogelijk werd geacht. Vorig week werd vervolgens besloten om het hele contract met Rosgonski, de promotor van de GP van Rusland, te verscheuren. De race zou oorspronkelijk nog tot 2025 op de kalender staan, maar naar nu blijkt was de editie van 2021 meteen ook de laatste.

Dat laatste besluit van de Formule 1 viel Rosgonski rauw op het dak, stelt topman Alexey Titov. “Natuurlijk hebben we al lange tijd samengewerkt met de FIA en de F1, dus we hebben over de huidige situatie gesproken en hoe we dit kunnen oplossen zonder een crisis te creëren”, vertelt hij in gesprek met Match TV. Wat hem en zijn organisatie vooral dwars zit, is het feit dat zij pas tien uur voor de bekendmaking op de hoogte werden gesteld. “Op dat moment werden we eenzijdig ingelicht – onze positie werd niet geaccepteerd en niemand luisterde ernaar. Op dat moment had het ook geen zin om het in de media te verdedigen.”

De gang van zaken kan in ieder geval niet op de goedkeuring van Titov en Rosgonski rekenen. “Ik kan geen details geven, want we zitten nog midden in het proces. Daarom is het niet juist om dat nu te onthullen. Ik kan alleen zeggen dat we aanvankelijk overeen waren gekomen dat we het contract zouden beëindigen vanwege force majeure, maar dat is omgezet in een eenzijdige opzegging”, zegt Titov, die er nog niet over uit is of er ook een rechtszaak wordt aangespannen tegen het besluit. “In ieder geval moeten verdere juridische stappen verder worden onderzocht. Het is geen gemakkelijke taak, maar we zullen het doen.”

Een ding is echter wel zeker voor Rosgonski, dat van plan was om de Russische Grand Prix met ingang van 2023 van Sochi Autodrom naar het gloednieuwe Igora Drive bij Sint-Petersburg te verplaatsen. Het bedrijf heeft een deel van de hosting fee, die het jaarlijks betaalt aan de Formule 1 om de race te mogen organiseren, al vooruitbetaald. Wat met dat geld gaat gebeuren, is voor Titov in ieder geval duidelijk: “De Formule 1 moet dat terugbetalen, ongeacht of ze dat willen of niet.”