Promotor GP van Azerbeidzjan optimistisch over nieuw F1-contract

Sinds Azerbeidzjan in 2016 zijn debuut maakte op de F1-kalender is de Grand Prix in de voorbije jaren goed gebleken voor behoorlijk wat spektakel. Dit jaar wordt er ook een sprintrace gehouden in Baku, waarmee de stad aan de Kaspische Zee een primeur in handen heeft, aangezien de Formule 1 nog niet eerder een sprintraceweekend op een stratencircuit heeft afgewerkt. Daarbij wordt in Azerbeidzjan ook nog eens een nieuw format gehanteerd, waarbij er op zaterdag een aparte kwalificatie, de sprint shootout, wordt gehouden om de grid voor de sprintrace te bepalen.

Het F1-contract van Azerbeidzjan loopt nog tot en met 2024, maar gesprekken over een nieuwe deal zijn al gaande, zo bevestigt Tarub Teymurov, hoofd communicatie van het Baku City Circuit. “Ik kan geen details over de onderhandelingen prijsgeven, maar het is geen geheim dat we erg uitkijken naar het moment dat de handtekeningen worden gezet”, zegt Teymurov. “Het gaat daarvoor de goede kant op.”

“We zouden heel graag doorgaan, omdat we zien welke positieve gevolgen de race heeft”, vervolgt hij. “Zo hebben de eerste vier edities van de Grand Prix Azerbeidzjan meer dan 500 miljoen dollar opgeleverd, zo blijkt uit een rapport van PricewaterhouseCoopers. Maar dat is niet het enige. Ook in sociaal opzicht is de race van grote waarde. In het kader van de GP zijn er programma’s voor vrijwilligers, jongeren en bedrijven opgezet. Het maakt ons niet uit of het nieuwe contract voor drie, zes of tien jaar is, maar: hoe langer hoe beter.”

Teymurov geeft verder aan dat de organisatie van de GP van Azerbeidzjan flexibel is als het gaat om de plek op de F1-kalender. Dit jaar is de race weer in april, nadat de vorige twee edities in juni waren. “Het maakt ons niet uit of de race in april of juni is. We beschikken over een goed team dat de ervaring en kennis in huis heeft om een groot evenement als dit op welke datum dan ook in het centrum van de stad te kunnen organiseren. Het waait alleen wat meer in april, wat mogelijk voor wat meer drama in de race kan zorgen.”