Promotor GP Mexico: “Ruimte voor nog een race in Amerika”

Met de komst van de Grand Prix in Miami racet de Formule 1 sinds dit jaar twee keer in de Verenigde Staten en daar komt volgend seizoen nog een evenement in Las Vegas bij. Met de al langer aanwezige races in Canada, Austin, Mexico en Brazilië loopt het aantal F1-races op het Amerikaanse continent in 2023 dus op tot zes stuks. Alejandro Soberon, de promotor van de Grand Prix van Mexico, ziet er de voordelen van in.

“We houden van concurrentie. Dat is goed, want het houdt je scherp”, aldus Soberon. “Drie races in de VS was vroeger ondenkbaar, maar tegenwoordig lijkt het zelfs redelijk. Ik denk dat Miami een heel groot succes zal worden. Verder heb je de opkomst in Austin gezien. Het is veel beter dan eerdere jaren, het is een krachtige race. Ondertussen gaat de voorverkoop in Las Vegas door het dak heen. Dus ik denk dat het heel goed is voor deze regio en tijdzone.”

“Dus met Canada, drie races in de Verenigde Staten, Mexico en Brazilië is het de vraag of er ruimte is voor nog een race? Mijn persoonlijke mening is van wel”, vervolgt Soberon, die eerder deze week het contract met de F1 voor de organisatie van de Grand Prix van Mexico verlengde tot en met 2025. Met het groeiende aantal races op de F1-kalender wordt er wel eens gesproken over het rouleren van races. Soberon voelt daar weinig voor wat betreft zijn eigen Grand Prix. “Als je elk jaar bent uitverkocht en de kaartverkoop elk jaar weer sneller gaat, dan is dat niet iets dat je als promotor wil overwegen”, vertelt hij.

“Waarom zou ik om het jaar een race moeten hebben als het ook elk jaar kan? Ik ben heel competitief en bezorg de Formule 1 veel geld”, aldus Soberon. “Het is een geweldige markt. De Mexicaanse markt is een belangrijke reden van het F1-succes in de VS. De hispanics zijn dol op autosport. Maar voor sommige landen, die niet de juiste middelen hebben, kan rouleren zeker een optie zijn. Ik heb liever om het jaar een race dan helemaal geen race.”

Video: Perez rijdt voor juichende fans in Mexico