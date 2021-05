Promotor Amerikaanse GP: “Meer races in onze tijdzone goed voor F1”

Vorige maand kondigde de Formule 1 aan dat het vanaf 2022 tien jaar lang een bezoek brengt aan Miami. Daar gaat de koningsklasse op een stratencircuit rond het Hard Rock Stadium van american football-team Miami Dolphins racen. De race moet de tweede jaarlijkse ontmoeting van de F1 in de Verenigde Staten worden, naast de Amerikaanse Grand Prix op het Circuit of the Americas. Bobby Epstein, promotor van de race en baas van het nabij Austin gelegen circuit, is blij dat de sport zijn aanwezigheid in de Verenigde Staten uitbreidt.

“Ik denk dat het goed voor de sport is om meer races in onze tijdzone te hebben”, vertelde Epstein aan Autoweek. Hij meent dat de F1 er goed aan doet om de Amerikaanse ontmoetingen op verschillende momenten in het jaar te organiseren. “Het feit dat we geen back-to-back vormen is ook beter voor de sport. Als de F1 komt en hier in twee opeenvolgende weekenden rijdt, dan denk ik niet dat de impact zo groot zou zijn. Op deze manier wordt de impact verdubbeld. Miami zal het eerste jaar makkelijk uitverkopen en in het tweede jaar waarschijnlijk ook, maar daarna zou het publiek zich verdelen als we kort na elkaar op de kalender staan. Dus de verspreiding is fantastisch.”

Derde race in VS "goed voor F1"

De afgelopen jaren heeft de Formule 1 aan populariteit gewonnen in de Verenigde Staten. Epstein merkt dat de belangstelling voor kaarten voor de GP van de Verenigde Staten is toegenomen en dat is niet in de laatste plaats te danken aan het succes van de Netflix-serie Drive to Survive. Hij vermoedt dan ook dat er voldoende belangstelling zou zijn als er nog een derde Amerikaanse race wordt toegevoegd aan de kalender. “Ik denk dat er een aantal andere plekken zijn waar het zou kunnen werken. Las Vegas staat nu bij iedereen op het lijstje en ik denk dat het goed zou zijn voor de sport als dat werkelijkheid wordt.”

Wat betreft het Circuit of the Americas geldt dat het huidige contract met de F1, dat begon in 2012, eind dit jaar afloopt. Epstein was afgelopen weekend aanwezig bij de Spaanse Grand Prix, vermoedelijk om met kopstukken van de F1 te praten over het verlengen van de overeenkomst. De promotor van de Amerikaanse GP heeft er vertrouwen in dat er een nieuwe deal gesloten gaat worden. “Het is de eerste kans die we hadden om samen te komen, buiten de gesprekken via Zoom. Als de bedragen kloppen, is het heel eenvoudig om een deal te sluiten”, zei Epstein. “We praten er al een hele tijd over. Ik denk dat we allebei willen dat het ervan komt en dat is de beste situatie om mee te beginnen.”