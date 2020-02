Fans trotseren noodweer voor promotie-opnamen Red Bull Racing

De afgelopen dagen maakte Red Bull al opnames op meerdere locaties in Nederland, waaronder in Den Haag en Scheveningen. Ook het circuit waar in mei dit jaar de Dutch Grand Prix verreden wordt kon niet uitblijven. Een flinke groep in oranje gehulde fans reisde af naar Circuit Zandvoort voor een take. De slechte weeromstandigheden mocht de pret niet drukken.

Lees hier meer: Red Bull F1-bolides bij Paleis Noordeinde en strand Scheveningen

Bij de eerdere opnamen waren het niet Max Verstappen en Alexander Albon die achter het stuur zaten, hier op Zandvoort is dat wel het geval. Beide Red Bull-coureurs bezochten het circuit. De GP van Nederland wordt gehouden op 3 mei en zal tenminste drie jaar op de kalender staan. Het is alleen nog hopen voor het publiek dat ze de regenjassen dan niet nodig hebben.