Promoted: Wat CM.com Circuit Zandvoort tot het beste Formule 1-circuit maakt

Unieke baankarakteristieken en mooie duels

Bloedsnel. Onverbiddelijk. Blinde bochten. Hoogteverschillen. Old school. Dit zijn slechts een paar kenmerken waarom de Formule 1-coureurs zo enthousiast zijn over het circuit in Zandvoort. Het unieke karakter van de baan, op een steenworp afstand van de zee, maakt het tot een van de meest populaire races van het seizoen. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, die in zijn loopbaan toch heel wat circuits heeft gezien, stelt dat er niets is zoals Zandvoort: “Dit is een episch circuit, echt fantastisch! Toen ik voor het eerst de baan op ging, kwamen er allemaal herinneringen boven. Ik was veel vergeten. Ik wist nog dat het een te gekke baan was in de Formule 3, maar in een Formule 1-wagen is het waanzinnig. De snelheid in Scheivlak... het is echt een racerscircuit.”

Met name in de kwalificatie van vorig jaar, wanneer de bolides met verse banden en weinig brandstof op de toppen van hun kunnen presteren, genoten de rijders met volle teugen. In de race zorgden Max Verstappen en Lewis Hamilton vooral op strategisch vlak voor spanning. Met de nieuwe generatie bolides kunnen de coureurs elkaar een stuk eenvoudiger en langer volgen. Dat resulteerde eerder dit jaar al in veel mooie duels en dat zal in Zandvoort niet anders zijn. Ook wordt er nogmaals gekeken of de DRS-zone zoals beoogd al voor de laatste bocht kan beginnen. Daardoor moet het snelheidsverschil op de rechte stukken groter worden, wat inhalen in de Tarzanbocht ten goede moet komen.

Beste fan beleving

De beelden van de Dutch Grand Prix 2021 gingen de hele wereld over. De volgepakte oranjegekleurde tribunes zorgden voor kippenvel en enthousiasme. De organisatie heeft in samenwerking met onder meer Event Supporter CM.com de nieuwe maatstaf voor fan beleving van Formule 1-evenementen neergezet. Dit jaar staat er ook buiten de races om een groot entertainmentprogramma op de planning. Het wordt een waar familiefeest, waar het niet alleen draait om de sport maar ook langs de baan veel vertier is. De bezoekers kunnen op meerdere podia optredens van bekende artiesten en dj’s verwachten, waardoor het feest tot ver na de finish door zal gaan. Voor de kinderen is er ook voldoende te doen, met attracties, spelletjes en veel meer vermaak.

De voorbereidingen op de best mogelijke fan beleving begon enkele jaren geleden toen CM.com zich aansloot als hoofdsponsor van Circuit Zandvoort. De ambitie was helder: iedere evenementbezoeker moet zich een VIP voelen. De software en producten van CM.com maken toegang tot het circuit gemakkelijk door middel van het te scannen toegangsbewijs. Een bestelling voor eten en drinken kan alleen cashless afgerekend worden. Daarnaast wordt er net als vorig jaar gewerkt met een uitgebreid verkeersplan. Het circuit is enkel te bereiken per openbaar vervoer, de fiets of lopend. En iedere bezoeker krijgt advies op maat over de te bereiken (fiets)parkeerplaatsen en beschikbaarheid van openbaar vervoer. Te allen tijde kan de ‘Race Engineer’, een door CM.com en Dutch Grand Prix gezamenlijk ontwikkelde chatbot, allerlei vragen beantwoorden.

Wat maakt voor jou het circuit en het evenement bijzonder?

