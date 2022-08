Speciale welkomstactie: Odd van 19,25 als jouw favoriete coureur wint

F1 test openen DRS in Arie Luyendykbocht tijdens VT1 Dutch GP

Tijdens de terugkeer van de Formule 1 op Circuit Zandvoort in 2021 hoopte de organisatie van de Nederlandse Grand Prix al op het openen van DRS in de Arie Luyendykbocht. Dat gebeurde destijds nog niet, maar de FIA heeft nu bevestigd dat het tijdens de editie van 2022 in ieder geval geprobeerd wordt.