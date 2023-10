Hoewel het Formule 1-seizoen 2023 nog vijf races telt na Qatar, staat er om de hoofdprijzen niks meer op het spel. In Japan ging de constructeurstitel al naar Red Bull Racing terwijl Max Verstappen in Qatar meteen voor een tweede feest zorgde door zijn derde F1-titel op rij veilig te stellen. Voor teams als Ferrari, Mercedes en McLaren staan er nog betere klasseringen bij de constructeurs op het spel, wat om enkele miljoenen dollars verschil gaat. Toch gaat de focus bij de teams al grotendeels naar 2024, aangezien dit een nieuwe kans biedt om er vanaf de start van het seizoen goed bij te staan en de strijd aan te gaan met de regerend wereldkampioenen.

Red Bull genoot van een bijzonder seizoen met vele zeges en weinige misstappen, waardoor de bookmakers Verstappen voor het seizoen 2024 als de grote favoriet zien om zijn titel te prolongeren. Daar staat na dit ijzersterke jaar namelijk een quotering van 1,25 op. Opvallend genoeg zijn het niet Sergio Perez, de Mercedes- of Ferrari-coureurs die als de grootste concurrent van Verstappen in 2024 wordt gezien. Die eer gaat naar McLaren-coureur Lando Norris, die dankzij een sterk verbeterde MCL60 grote stappen heeft gezet in de tweede seizoenshelft en op de baan ook weer vooraan meedoet. Een titel voor de 23-jarige Brit levert een odd van 9,00 op.

Dat Oscar Piastri niet alleen in de juniorklassen, maar ook in zijn debuutjaar in de Formule 1 een goede indruk heeft achtergelaten, is bekend. Toch staat hij in zijn tweede seizoen bij McLaren - waar hij tot en met 2026 vastligt dankzij een nieuw contract - al op de derde plaats bij de bookmakers als het gaat om zijn kansen op de F1-titel. De Australiër kan rekenen op een quotering van 15,00. Wat het voor Sergio Perez pijnlijker maakt, is dat zijn kansen lager worden ingeschat dan die van Charles Leclerc en Carlos Sainz. Lewis Hamilton en Perez staan wel op gelijke hoogte bij de bookmakers met een odd van 21,00. George Russell staat er iets verder vandaan: een titel voor de Mercedes-belofte zou 26,00 keer de inzet opleveren. Vier coureurs hoeven in ieder geval niet zomaar op een titel te rekenen: achter de namen van Valtteri Bottas, Zhou Guanyu, Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen staat namelijk een quotering van 1001,00.