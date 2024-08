Sinds de terugkeer van de Formule 1 op Nederlandse bodem is Max Verstappen oppermachtig gebleken in de Dutch GP. De Red Bull-coureur won de afgelopen drie edities op overtuigende wijze. Dit jaar is de concurrentie sterker dan ooit. McLaren zit hem op de hielen, terwijl ook Ferrari en Mercedes in een goede vorm verkeren. Spektakel gegarandeerd in de Formule 1!

Toch staat er op het duinencircuit nog veel meer op het programma. De snelste vrouwen komen in actie in de F1 Academy, terwijl de Porsche Supercup altijd goed is voor flink wat spektakel. Ook naast de baanactie is er meer dan voldoende te doen. Diverse grote artiesten komen optreden en zij zullen zorgen voor een unieke Dutch GP-sfeer. Wat er wanneer op het programma staat, vind je in het overzicht hieronder.

Programma F1 Zandvoort - vrijdag 23 augustus

Hoe laat? Wat? Waar? 08.00u Poorten open 10.10u - 10.50u F1 Academy - Eerste vrije training Circuit 10.30u - 11.20u Q&A met F1-coureurs Fanzone 11.20u - 11.50u Snollebollekes Fanzone 11.30u - 12.00u Dutch GP Showteam Circuit 12.30u - 13.30u Formule 1 - Eerste vrije training Circuit 14.00u - 14.45u Porsche Supercup - Vrije training Circuit 14.55u - 15.25u Q&A met F1-teambazen Arena 15.25u - 15.40u Dutch GP Showteam Circuit 16.00u - 17.00u Formule 1 - Tweede vrije training Circuit 17.30u - 18.10u F1 Academy - Tweede vrije training Circuit 18.00u - 18.15u Xander de Buisonjé Fanzone 18.15u - 18.30u Yves Berendse Fanzone 18.30u - 18.45u Wolter Kroes Fanzone 19.15u - 20.15u Di-rect Fanzone 20.30u - 21.30u Armin van Buuren Fanzone 22.00u Sluiting terrein

Programma F1 Zandvoort - zaterdag 24 augustus

Hoe laat? Wat? Waar? 08.00u Poorten open 09.40u - 10.10u Q&A met F1-coureurs Fanzone 10.15u - 10.45u F1 Academy - Kwalificatie Circuit 11.30u - 12.30u Formule 1 - Derde vrije training Circuit 13.00u - 13.30u Porsche Supercup - Kwalificatie Circuit 13.40u - 14.05u Q&A met coureurs F1 Academy Fanzone 14.10u - 14.40u Dutch GP Showteam Circuit 14.45u - 14.55u Pre-quali show Arena 15.00u - 16.00u Formule 1 - Kwalificatie Circuit 16.10u - 16.45u Dutch GP Showteam Circuit 17.00u - 17.35u F1 Academy - Race 1 Circuit 17.35u - 17.55u Marco Schuitmaker Fanzone 18.00u - 18.30u Django Wagner Fanzone 18.30u - 19.30u Davina Michelle Fanzone 19.45u - 20.30u La Fuente Fanzone 21.00u Sluiting terrein

Programma F1 Zandvoort - zondag 25 augustus