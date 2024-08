Wie is Jonathan Wheatley, de man die Red Bull verlaat voor Audi F1

Jonathan Wheatley trekt de deur aan het eind van dit jaar achter zich dicht op de Red Bull Campus in Milton Keynes. De 56-jarige Brit is momenteel nog sportief directeur bij Red Bull Racing, maar loert al langer op een kans als teambaas. Door het aanblijven van Christian Horner is die mogelijkheid er niet bij Red Bull, maar - na een verplichte periode van gardening leave in 2025 - wel bij Audi.

Wheatley begon zijn Formule 1-loopbaan ruim dertig jaar geleden bij Benetton. Hij treedt er in 1991 in dienst als monteur aan de auto van Roberto Moreno. De Italiaanse coureur wordt later dat jaar vervangen door Michael Schumacher. Wheatley wordt onderdeel van Schumachers vaste crew en viert in 1994 en 1995 de wereldtitels van de Duitser. Ook is hij een van de pitcrewleden die bijna het leven laat bij de brand aan boord van Jos Verstappens Benetton, in 1994 op Hockenheim. "De brand werd veroorzaakt door slechts twee liter brandstof, maar het werd nevel en was zeer brandbaar”, aldus Wheatley over dat incident. "Maar de race ging door en het was alle hens aan dek. We voelden ons opgelucht toen Michael motorpech kreeg."

Michael Schumacher met geheel links Jonathan Wheatley

Onzeker avontuur

Wheatley blijft de stal trouw als die in 2002 verder gaat als het fabrieksteam van Renault. Hij is erbij als Fernando Alonso in 2005 zijn eerste wereldtitel pakt, maar aan het einde van het jaar besluit de Brit – hij is inmiddels hoofdmonteur – op te stappen en zich te storten in het ongewisse avontuur dat Red Bull Racing heet. Dat team (voorheen Jaguar) is net door de Oostenrijkse miljardair Dietrich Mateschitz gekocht. Wheatley is er na Christian Horner een van de eerste werknemers. Over zijn beweegredenen om het succesvolle Renault achter zich te laten, zegt Wheatley later op de website van Red Bull Racing: "Het was een moeilijke beslissing. Maar Red Bull bood me een prachtige kans om een raceteam op te bouwen waar ik graag zou willen werken. Het heeft even geduurd – want het kost tijd om een omgeving te creëren waarin mensen kunnen gedijen – maar ik ben erg trots op wat we hebben bereikt."

Hongarije 2020

Door de jaren heen rijst de ster van Wheatley binnen het team. Aanvankelijk is hij teammanager, later wordt hij sportief directeur. Hij is onder andere verantwoordelijk voor de training van de pitcrew die al jaren op rij de snelste is van de hele paddock (maar die titel in 2023 verliest aan McLaren).

De uren training die de crew van Red Bull tot een geoliede machine maakt, komt handig van pas als Max Verstappen in Hongarije 2020 op weg naar de startgrid spint en zijn auto beschadigt. "We hebben een auto in de muur in bocht 12", is het droge commentaar van Wheatley. "Maar hij heeft genoeg tijd om achteruit te rijden en ik denk dat we hem naar de grid kunnen krijgen." De monteurs, gedrild als ze zijn, weten de wagen van Verstappen te herstellen. Een prestatie die deels kan worden bijgeschreven op het conto van Wheatley.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Abu Dhabi 2021

Ook is Wheatley belast met het toezicht op en het naleven van het sportieve en technische reglement en de communicatie tijdens de race met de wedstrijdleiding. In die rol is hij een van de hoofdrolspelers in de ontknoping van het F1-seizoen 2021 in Abu Dhabi. De seizoensfinale krijgt een veelbesproken einde als met nog een paar ronden te gaan de safety car de baan inkomt en de titelrivalen Max Verstappen en Lewis Hamilton elk een andere strategie kiezen. Verstappen gaat naar binnen voor nieuwe banden, terwijl Hamilton juist buiten blijft op zijn oudere banden. Tussen Hamilton en Verstappen zit een aantal gelapte coureurs en die moeten er één voor één tussenuit en aan de safety car voorbij.

Het is Wheatley die wedstrijdleider Michael Masi influistert dat alleen de gelapte auto’s tussen Verstappen en Hamilton moeten verdwijnen en die auto’s niet helemaal achteraan het veld hoeven aan te sluiten. "Je hoeft ze alleen maar voorbij te laten gaan en dan kunnen we gaan racen”, zijn de woorden van Wheatley. Masi kiest voor de tijdwinst die deze aanpak oplevert en de uiteindelijke herstart, geeft Verstappen net dat ene rondje om Hamilton in te halen en zijn eerste wereldtitel te veroveren. Het leidt tot een woedende reactie van Mercedes-teambaas Toto Wolff: “Hij [Wheatley] heeft Michael Masi omgepraat. Max is hem veel dank verschuldigd.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Vooral Engels-sprekende media spreken na afloop schande van de afhandeling. Wheatley zelf wil er weinig over kwijt, maar noemt het in The Jack Threlfall Show wel “een fout” dat de complete discussie tussen de teams en de wedstrijdleiding werd uitgezonden, omdat het in zijn ogen vooral een gesprek was tussen nerds over de interpretatie van sportieve regels.

Al met al beschikt Wheatley gezien zijn verleden als monteur, zijn huidige rol binnen Red Bull en maniakale kennis van het reglement over veel elementen die een teambaas goed kan gebruiken. Bij Audi krijgt het vanaf 2026 de kans om al deze dingen samen te brengen in een leidinggevende rol.