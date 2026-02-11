Producent verklapt: F1-film met Brad Pitt krijgt een vervolg

De film F1 werd in de zomer van 2025 uitgebracht en bleek met een wereldwijde opbrengst van ruim 520 miljoen euro een ware kaskraker. Ook werd de productie, die geregisseerd werd door Joseph Kosinski en waarvan Lewis Hamilton medeproducent was, genomineerd voor een hele reeks prijzen. Zo maakt de film op 15 maart kans op vier Academy Awards, beter bekend als de Oscars.

Meer over de F1-film: Formule 1 F1-film van Apple genomineerd voor Oscar voor beste film

Of er een vervolg op de film zou komen, was nog niet duidelijk. Apple erkende in september dat er gesprekken over werden gevoerd en later in het jaar sloot F1-CEO Stefano Domenicali een vervolg niet uit, maar een bevestiging bleef uit. Toch blijkt de kogel nu door de kerk, zo zei producent Jerry Bruckheimer tegenover de BBC. "We werken aan een vervolgfilm", was zijn korte maar duidelijke antwoord.

Meer details over het vervolg op F1 wilde Bruckheimer niet geven. De tijdlijn voor het nieuwe project blijft dus onduidelijk en ook is niet bekend of hoofdrolspeler Brad Pitt en andere acteurs en actrices terugkeren in de nieuwe film. Wel benadrukte Bruckheimer dat Pitt betrokken zal zijn in het castingproces voor de vervolgfilm.

Producent Jerry Bruckheimer werkt ook aan een nieuwe Days of Thunder-film. Foto door: Getty Images

De nominaties van F1 voor diverse filmprijzen, waaronder de Oscar voor beste film, noemde Bruckheimer het bewijs dat het publiek van de film genoten heeft. "Het was een lange reis om de film te maken, want we kregen een paar stakingen te verduren, maar uiteindelijk heeft de film het publiek over de hele wereld vermaakt", stelde hij.

Het vervolg op de F1-film is niet de enige racefilm waar Bruckheimer in de komende periode mee aan de slag gaat. Een van de andere projecten waar de 82-jarige Amerikaan aan werkt, is een nieuwe Days of Thunder-film. In deze film uit 1990 stond NASCAR centraal en werd de hoofdrol gespeeld door Tom Cruise, met wie Bruckheimer ook samenwerkte voor de Top Gun-reeks.