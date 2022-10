Zhou Guanyu is een van de grootste pechvogels van het Formule 1-seizoen 2022. De Chinees werd al diverse keren getroffen door technische problemen wat hem een hoop punten heeft gekost. Hoewel deze niet te verdienen zijn op vrijdag, bleef malheur hem in de eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Mexico ook niet bespaard. Ruim een half uur na de start van VT1 wilde Zhou aan het einde van de pitstraat een proefstart maken, maar kwam daar vervolgens niet meer weg. De Alfa Romeo-coureur riep naar zijn team niet te kunnen opschakelen en schakelde zijn power unit vervolgens uit. "Ik kwam niet uit de versnelling toen ik aan het einde van de pitlane een proefstart wilde maken. Dat betekende het einde van de sessie", zegt Zhou tegen onder meer Motorsport.com.

De tweede Mexicaanse training, die vanwege de Pirelli-bandentest een half uur langer duurde dan normaal, eindigde ook met een domper. Een kleine vijf minuten voor het einde kwam plots de gele vlag tevoorschijn. De Alfa Romeo-coureur had zijn C42 in het stadiongedeelte geparkeerd, kort nadat zijn team hem gesommeerd had dit te doen. Het zorgde voor een rode vlag en betekende tevens voor iedereen het einde van de sessie. Een probleem met de hydrauliek was dit keer de boosdoener. "In de tweede training werd de krachtbron te heet. Tegen het einde van de sessie kreeg ik te maken met een hydraulisch probleem. Daardoor moest ik de auto aan de kant zetten. Malheur met de hydrauliek kan grote problemen veroorzaken. Het was al met al allemaal wat ongelukkig."

Ondanks het missen van baantijd is Zhou naar zijn idee wel klaar voor de kwalificatie. "Het leren kennen van de baan is prima gegaan", vervolgt hij. "Ik moet wel weer een stap maken, maar ik hoop vooral dat er niets misgaat en we een soepele zaterdag krijgen. Dit is zeer belangrijk met het oog op het constructeurskampioenschap." Met name de pace in een enkele ronde is bemoedigend volgens Zhou. "Die was voor het eerst niet slecht. Er valt nog veel te verbeteren. De prioriteit op dit moment is het oplossen van de problemen."

