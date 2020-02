Red Bull Racing ontkent problemen tijdens testdag Barcelona

Na een productieve eerste testweek waren bij de start van de tweede wintertest in Barcelona veel ogen gericht op Red Bull Racing. De grote vraag is of het team uit Milton Keynes de positieve resultaten door kan trekken en echt de aanval op rivaal Mercedes kan openen. Vooralsnog heeft het team vooral in de pitbox gestaan.

Na de installatieronde van Alexander Albon is de Red Bull-coureur niet meer in actie gekomen. De schermen staan voor de pitbox en de jonge rijder staat al geruime tijd werkloos toe te kijken. Toch is er niets waarover we ons druk hoeven te maken, benadrukt een woordvoerder van het team aan Motorsport.com: "We doen momenteel wat werk aan de auto. Het was vooraf gepland om een outlap te doen en daarna binnen te komen om de vloer onder de wagen vandaan te halen om wat dingen aan te passen."

Opvallend is ook dat de zusterwagen van AlphaTauri niet verder is gekomen dan een handvol ronden en sindsdien eveneens werkloos in de pits staat. Pierre Gasly werkte twee installatierondjes af voor het team van Franz Tost. Het team heeft in een korte verklaring laten weten dat de werkzaamheden niet gerelateerd zijn aan Honda.