Formule 1 Wintertest Bahrein I

Problemen bij Red Bull en Mercedes op tweede dag F1-test Bahrein

Isack Hadjar en Andrea Kimi Antonelli brengen de ochtend van de tweede Formule 1-testdag in Bahrein grotendeels door in de pits, doordat Red Bull Racing en Mercedes met problemen kampen.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Bewerkt:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Woensdag trapte Max Verstappen de eerste driedaagse Formule 1-wintertest in Bahrein af voor Red Bull Racing. Dat verliep zonder problemen: de viervoudig wereldkampioen klokte de tweede tijd van de dag en was met 136 ronden bovendien zeer productief.

Voor de tweede testdag heeft Isack Hadjar het stuur in de RB22 overgenomen van Verstappen. Zijn eerste dag op het Bahrain International Circuit verloopt echter een stuk minder voorspoedig. In de eerste tweeënhalf uur verscheen de Fransman zelfs helemaal nog niet op het asfalt.

Red Bull heeft laten weten dat er een probleem werd gevonden tijdens het opbouwen van de auto voor de tweede dag van de wintertest, wat Hadjar in ieder geval de eerste twee uur in de pits zou houden. Naar verluidt gaat het om een hydraulisch lek aan de chassis-kant.

Ook een van de andere topteams kent geen vlekkeloze start van de tweede testdag in Bahrein. Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli is donderdag na slechts drie ronden al getroffen door een probleem met zijn krachtbron. Om die reden vervangt Mercedes de gehele power unit, met het doel om 's middags weer op de baan te verschijnen.

Andrea Kimi Antonelli verliest donderdagochtend opnieuw tijd op de baan.

Andrea Kimi Antonelli verliest donderdagochtend opnieuw tijd op de baan.

Foto door: Giuseppe Cacace - AFP - Getty Images

Mercedes maakte tijdens de shakedown in Barcelona een bijzonder betrouwbare indruk, maar in Bahrein loopt het nog niet naar wens. Op de eerste testdag reed George Russell 's ochtends weliswaar 56 ronden, maar Antonelli bleef 's middags steken op 30 ronden vanwege een probleem met de wielophanging.

Doordat Antonelli op beide dagen getroffen is door problemen, is het niet ondenkbaar dat Mercedes de planning voor het restant van de test op de schop gooit om Antonelli iets van de verloren tijd goed te laten maken. Zo is het plan dat Russell donderdagmiddag weer instapt, waarna beide coureurs vrijdag ook de tijd op de baan verdelen.

Nieuwkomer Cadillac kent eveneens geen vlekkeloze donderdagochtend in Bahrein. Vroeg op de dag veroorzaakte Sergio Pérez de eerste rode vlag door tijdens zijn outlap stil te vallen. Een groot probleem bleek er uiteindelijk niet te zijn, want de Amerikaanse renstal kon de Mexicaanse coureur een uur later alweer de baan op sturen.

