Opnieuw motorisch probleem voor Mercedes tijdens wintertest

De W11 viel bij het uitkomen van bocht 5 stil en veroorzaakte daarmee een rode vlag. Mercedes bevestigde dat het stilvallen te maken had met een probleem met de power unit. De formatie bevestigde later dat het ging om een oliedrukprobleem waardoor de motor zichzelf uit voorzorg uitschakelde. Hamilton verloor daardoor wel waardevolle tijd op het circuit en moest de rest van de middag laten schieten.

Het kampioensteam maakte in de eerste testweek indruk met snelle tijden, het innovatieve DAS-stuursysteem en veel ronden. Toch verliep ook die test niet geheel vlekkeloos. Motorsport.com kon afgelopen weekend al onthullen dat het team een motor moest wisselen nadat Valtteri Bottas op donderdagmiddag stilviel. Klantenteam Williams heeft zelfs al drie power units gebruikt. Nieuweling Nicholas Latifi kreeg tweemaal te maken met een motorisch probleem.

Williams-coureur George Russell gaf toe dat Mercedes agressief te werk was gegaan met de ontwikkeling van de motor maar heeft alle vertrouwen in een goede afloop: “Ze pushen echt op dit vlak, ze zijn momenteel echt de grenzen aan het opzoeken. Dit is testen en dit soort dingen gebeurt altijd. Als motorleverancier hebben ze de boel onder controle.”

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble