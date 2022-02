Problemen teisteren Alfa Romeo in ochtendsessie F1-test Barcelona

Het licht in de pitstraat van Barcelona sprong om precies 09.00 uur op groen, waarna meteen een groot aantal F1-coureurs het asfalt verkoos. Robert Kubica mocht zich als enige testrijder opmaken voor de ochtendsessie. Alfa Romeo kwam met de camouflage-kleurstelling in actie, waar de Pool zich met eenzelfde helm keurig op had aangepast. In de installatieronde liep de reservecoureur meteen tegen een probleem aan. Er werden daardoor in het eerste uur slechts vier rondjes afgelegd. Het malheur bleef echter aanhouden en twee uur later was het aantal rondjes onveranderd. Iets na half één stuurde Kubica de hagelnieuwe Alfa Romeo het circuit weer op en voegde er nog vijf rondjes aan toe.

De Poolse coureur baalt van zijn korte optreden en had graag meer meters willen maken. "Helaas zijn we tegen een paar problemen aangelopen. Het lukte de monteurs in ieder geval om één op te lossen. Toen we onze weg wilden vervolgen, dook het volgende probleem op. Het was hetzelfde probleem als waar ik in mijn installatierondje tegenaan liep. We waren in de veronderstelling dat dit was opgelost, maar dat bleek niet het geval. Hierdoor verloren we een halve dag", blikt Kubica balend terug op de slechts negen afgelegde rondjes.

"Ik heb er eventjes van kunnen proeven, maar ik had eigenlijk meer gewild. Hopelijk kan Valtteri in de middag meer rijden. Na vanochtend denk ik dat de auto wel soepeler loopt. Laten we hopen dat we de schade kunnen inhalen en op z'n minst een aantal fatsoenlijke rondjes op tempo kunnen rijden."

Volgens Kubica is het onmogelijk om de nieuwe F1-auto met de vorige generatie te vergelijken, omdat een ronde op snelheid niet kon worden afgelegd. Volgens de reservecoureur gaat het eventjes duren totdat hij zijn volgende optreden mag maken in de C42. "Het gaat denk ik lang duren voordat ik weer een kans krijg om te rijden. Dat is balen, maar zo is het nou eenmaal", besluit Kubica.

Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas gaat zijn werkzaamheden met de C42 vervolgen, nadat de Fin onlangs al de eer had om de nieuwe wagen een shakedown te geven op het circuit van Fiorano. De eerste testdag eindigt om 18.00 uur.

