Probleem van rondvliegende tear-offs in F1 laat zich lastig oplossen

Twee weken geleden was het tijdens de Australische Grand Prix bij twee coureurs raak. Esteban Ocon kreeg een tear-off in zijn brake-duct, waardoor de remtemperatuur flink opliep en hij veel eerder dan gepland zijn tweede pitstop moest maken. Dit bezoekje aan de pits kwam dermate vroeg dat hij later in de race nog een derde keer naar binnen moest. Ocon werd uiteindelijk zestiende in Melbourne, terwijl hij zonder extra pitstop mogelijk in de punten was geëindigd.

“We hebben hier veel over gesproken”, laat Ocon in Japan weten op een vraag van Motorsport.com wat er gedaan kan worden aan het probleem met de tear-offs. “We hebben een aantal jaar geleden geprobeerd om de tear-off onder ons stoeltje weg te stoppen. Alleen hebben niet alle coureurs daar ruimte. Sommigen wel, maar niet iedereen. En door de lucht die de cockpit binnenstroomt, vliegt de tear-off er op een of andere manier toch altijd weer uit.”

“Het probleem doet zich niet zozeer voor als een coureur een tear-off loslaat, de problemen ontstaan vooral doordat die dingen over de baan beginnen te zwerven”, vervolgt de Fransman. Ocon zegt ongeveer eens in de twee jaar getroffen te worden door het probleem. “Misschien hebben enkele teams hier oplossingen voor. Daar gaan we natuurlijk naar kijken.” Gevraagd wat voor oplossingen andere teams zouden kunnen hebben, antwoordt de Alpine-coureur: “Misschien iets om ze te deflecteren of zoiets, ik weet het niet. Volgens mij is er geen magische oplossing. Door de wind blijf je altijd kans houden dat je er eentje oppikt onder het rijden en het vervolgens vast blijft zitten.”

Ocon liet zich na de race fotograferen met de tear-off. Dat het stukje folie nog volledig heel was, verbaasde hem enorm. “Wat behoorlijk krankzinnig is, is dat de remtemperatuur boven de 1.000 graden moet zijn uitgekomen, maar dat die tear-off nog volledig intact was”, aldus Ocon. “Het lijkt me op de eerste plaats slecht voor het milieu dat die dingen rondvliegen, dus we zullen ze moeten verzamelen. Maar dat ze intact blijven als ze aan een brake-duct plakken die 1.000 graden is, is ook vrij bizar.”

Ook Sergio Pérez ondervond in Melbourne hinder van een tear-off. Bij de Red Bull-coureur kwam er eentje vast te zitten onder de vloer, waardoor zijn auto aerodynamische performance verloor. De tear-off werd na de race door het team ontdekt. “We denken dat hij hierdoor meer dan twintig downforcepunten verloor”, zei teambaas Christian Horner na de race. “Dat is behoorlijk veel en toont nog maar eens aan hoe gevoelig deze auto’s zijn.”

Als Motorsport.com op Suzuka aan Pérez vraagt of hij een oplossing weet voor het tear-off vraagstuk, laat hij weten: “Ik heb geen idee. Ik heb er in de eerste drie races twee opgepikt. Er is iets met deze auto’s waardoor ze er veel gevoeliger voor zijn. Maar wat je eraan kunt doen… We hebben in het verleden geprobeerd om ze in de auto op te bergen, maar dat bleek heel erg lastig.”