Kevin Magnussen is voorlopig één van de smaakmakers van het F1-seizoen. De Deense coureur werkt goede races af en ook zijn kwalificaties lopen over het algemeen prima, al kwam hij in Australië niet door Q1 heen. Datzelfde overkwam hem zaterdag ook op het Miami International Autodrome. Door een probleem met de radio had hij geen contact met zijn engineer en dus reed Magnussen achttien minuten lang op dezelfde band. Aan het einde van het eerste deel was het rubber dusdanig versleten, dat er niet meer in zat dan een zestiende tijd. Magnussen verwacht echter wel een prachtige race.

"Ik hoop dat we in staat zijn om terug te vechten", steekt Magnussen van wal. "De auto doet goed z'n werk, al had ik dus een probleem met de radio. De communicatie met mijn team was volledig weg. Ik reed hierdoor één lange run in Q1 in plaats van twee korte. Desalniettemin worden punten pas in de race gescoord. Het is nog even de vraag wat we met de strategie gaan doen, maar het tempo is er in ieder geval. Ik ben optimistisch."

Teamgenoot Mick Schumacher kende een uitstekend eerste kwalificatiedeel en klokte daar de elfde tijd. Zijn optreden in Q2 verliep echter een stuk minder en dus sloot hij de zaterdag ongelukkig af. "Ik had echt de hoop dat we het laatste deel zouden bereiken", zegt de Duitser, die de vijftiende tijd noteerde. "Qua pace zitten we er nog niet goed bij, al maakte ik wel de juiste beslissingen. Wat dat betreft ben ik tevreden. Ik wist me alleen niet te verbeteren op een nieuw setje softs. De baan is zeer uitdagend waardoor foutjes onvermijdelijk zijn, maar zolang het ons niet overkomt zit het wel goed."

Video: Motorsport.com blikt terug op de kwalificatie in Miami