Het bedrijf dat het team runt, Mercedes-Benz Grand Prix Ltd., heeft voor 2023 een omzet opgegeven van 546,5 miljoen pond (640 miljoen euro). Het is een flinke stijging van 71,9 miljoen pond ten opzichte van 2022, toen het nog een omzet van 474,6 miljoen pond (556 miljoen euro). Ter vergelijking: Red Bull Technology, het bedrijf achter het F1-team van Red Bull Racing, tekende in 2022 voor een omzet van 385,6 miljoen pond (451,9 miljoen euro).

Ondanks de omzetstijging bij Mercedes, rapporteerde de in Brackley gevestigde onderneming echter een lichte winstdaling van 89,7 miljoen pond (105,2 miljoen euro) in 2022 naar 83,8 miljoen pond (98,2 miljoen euro) in 2023. Dat is het resultaat van een combinatie van factoren, waaronder zowel hogere kosten als hogere belastingafdrachten in het boekjaar 2023.

De activa voor de ontwikkeling van raceauto's, die worden overgedragen naar het volgende seizoen, stegen van 41 miljoen pond (48 miljoen euro) in 2022 naar 52,2 miljoen pond (61,2 miljoen euro) vorig jaar. Dit hogere bedrag omvat deels de extra investering die nodig was om de F1-auto voor 2024 te veranderen, waarvoor een nieuw chassis nodig was. Dat bedrag omvat ook het vroege werk dat het team kon doen doordat Williams had besloten om voor dit jaar vast te houden aan de versnellingsbak en ophanging van 2023. Dat werk kon eerder afgerond worden dan de nieuwe versies voor 2024, die Aston Martin afneemt van Mercedes.

Mercedes heeft in 2023 ook een flinke stijging in personeel gezien. Het team nam maar liefst 175 nieuwe werknemers aan waardoor het totaal van 1.114 naar 1.289 steeg. Dat heeft ook geleid tot een stijging in salariskosten van 29,6 miljoen pond, waardoor het vorig jaar in totaal 111,7 miljoen pond (130,9 miljoen euro) kwijt was aan personeel. Dat had deels ook te maken met de bonus voor personeelsleden doordat het team tweede was geëindigd in het constructeurskampioenschap.