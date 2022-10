McLaren introduceert innovatieve dynamische sponsorlogo’s in F1

Het Britse bedrijf Seamless Digital heeft de handen ineen geslagen met McLaren, waardoor beide auto's van het team tijdens de vrije trainingen in het restant van het F1-seizoen 2022 voorzien worden van digitale panelen waarmee verschillende sponsorlogo's getoond kunnen worden. Deze panelen worden aan beide kanten van de cockpit geplaatst en zijn via de onboardcamera's duidelijk zichtbaar. Zij geven McLaren de kans om de sponsoring op de auto naar eigen inzicht aan te passen. Zo kan de renstal tijdens het weekend meerdere sponsoren laten zien op dezelfde plek en aanpassingen kunnen zelfs gedaan worden terwijl de auto op de baan is.

McLaren is het eerste team in de autosport dat gebruik gaat maken van deze technologie en de deal met Seamless Digital zorgt ervoor dat men ook het recht heeft om het te gebruiken in andere raceklassen als Extreme E en Formule E. De digitale panelen zijn al enkele jaren in ontwikkeling, maar pas nu is de technologie geavanceerd genoeg - en het gewicht laag genoeg - om het te kunnen gebruiken in de Formule 1. Merk- en marketingdirecteur Louise McEwan van McLaren denkt dat de panelen voor een revolutie kunnen zorgen qua mogelijkheden voor teams en sponsoren. "We zijn verheugd om met Seamless Digital te werken en een van de spannendste innovaties in de digitale advertentietechnologie te laten debuteren", zegt ze. "Het is voor ons een game-changer dat we verschillende merken kunnen laten rouleren op onze auto's en we kijken ernaar uit om te zien welke impact dit heeft op de bredere industrie."

Mark Turner, oprichter en CEO van Seamless Digital, voegt eraan toe: "Met plezier onthullen wij deze technologie, die de volgende stap betekent in de toekomst van marketing in de autosport", vertelt hij. "Het real-time kunnen veranderen van sponsoring op een F1-auto geeft teams en hun partners meer flexibiliteit en waarde. Onze technologie geeft meer creatieve opties voor merken om relevante berichten te communiceren. We hebben in McLaren de perfecte partner gevonden, zij delen onze ambitie voor innovatie en het breken van conventies als technologische pioniers. Wij denken dat dit pas het begin is van flexibele sponsoring op auto's en in de autosport. Door ervoor te zorgen dat de technologie op een F1-auto werkt, hebben we de lastigste plaats om te innoveren al te pakken."

De nieuwe digitale sponsorlogo's op de McLaren F1-bolide. Foto: McLaren