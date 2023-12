Al ruim voor het einde van het seizoen werden beide wereldtitels veiliggesteld door Max Verstappen en Red Bull Racing. De strijd daarachter was een stuk interessanter, zowel bij de coureurs als constructeurs. Pas in Abu Dhabi viel in veel duels de beslissing. Uiteindelijk werd Mercedes de runner-up, na een lang duel met Ferrari. McLaren versloeg na een indrukwekkende eindsprint Aston Martin voor P4. Alpine was op de zesde plaats het enige andere team dat al voor de seizoensfinale zeker was van haar eindpositie.

Hoewel de exacte verdeling van het prijzengeld in de Formule 1 geheim is, is het mogelijk om een goede schatting te maken van hoeveel elke positie waard is aan de hand van publiekelijk beschikbare informatie. Volgens het Concorde Agreement, het verdrag waarin alle afspraken over het kampioenschap staan, bestaat de prijzenpot van de teams uit 50 procent van de winst uit commerciële rechten van F1.

Maar teams krijgen niet altijd 50 procent, want na een bepaald bedrag aan inkomsten neemt het procentuele aandeel van het Formule 1-management toe. In 2022 was de prijzenpot bijvoorbeeld 1,157 miljard dollar nadat F1 2,57 miljard dollar aan inkomsten had gegenereerd, wat neerkomt op ongeveer 45 procent. Deze betalingen worden ook niet gelijk verdeeld. Ferrari ontvangt een extra bonus, naar schatting 5 procent van de prijzenpot, voor haar historische waarde voor de sport aangezien het Italiaanse team sinds 1950 aan elk F1-seizoen heeft deelgenomen.

Andere teams krijgen extra geld voor successen in het verleden, zoals het winnen van het kampioenschap. Er wordt geschat dat de bonusbetalingen goed zijn voor ongeveer 25 procent, waardoor de rest overblijft voor tien teams om te verdelen. De voorspelde inkomsten van F1 zullen naar verwachting met 10 procent stijgen, wat betekent dat de betalingen aan de teams in totaal rond de 1,25 tot 1,3 miljard dollar zullen liggen. De volgende cijfers zijn geschat op basis van een prijzenpot van 1 miljard dollar, exclusief de eventuele bonussen.

1e plaats in F1 constructeurskampioenschap - schatting 140 miljoen dollar

Red Bull verdient naar verluidt zo'n 140 miljoen dollar - 14 procent van de pot en 5 miljoen dollar meer dan het budgetplafond van 2023 - voor het winnen van het constructeurskampioenschap in 2023. Vanaf de openingsrace, waarin Red Bull een 1-2 scoorde, was het duidelijk dat het team dit jaar de titel zou winnen.

Maar het is de dominantie die vooral indruk maakte, want Red Bull won 21 van de 22 Grands Prix en dat is het hoogste winstpercentage van een team in een seizoen. Toch is het nog maar de vraag hoelang deze dominantie nog blijft duren, nadat Red Bull de regels voor het kostenplafond van 2021 had overtreden. Als gevolg daarvan mocht het team 10 procent minder tijd besteden aan windtunneltests voor 2023, plus een boete van 7 miljoen dollar. De volledige omvang van deze straf is volgens Red Bull-baas Christian Horner pas in 2024 terug te zien.

2e plaats in F1 constructeurskampioenschap - schatting 131 miljoen dollar

Mercedes heeft naar schatting 131 miljoen dollar uit de prijzenpot ontvangen voor de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Het was een spannende strijd met Ferrari met aan het eind van de rit slechts drie punten verschil tussen de twee teams, maar het was de betere betrouwbaarheid van Mercedes die het verschil bleek te maken.

Hoewel geen van beide teams op de lange termijn om de tweede plaats wil vechten, begint Mercedes met een net iets beter gevoel aan de winterpauze. Wel mag het team iets minder tijd doorbrengen in de windtunnel dan nummer drie Ferrari.

3e plaats in F1 constructeurskampioenschap - schatting 122 miljoen dollar

Ferrari was naast Red Bull het enige team dat een Grand Prix won in het seizoen 2023 - Carlos Sainz zegevierde in Singapore - maar Mercedes versloeg hen voor de tweede plaats. Pech en uitvalbeurten vormden een probleem voor de Scuderia, want Charles Leclerc kon niet starten tijdens de GP van Brazilië vanwege een hydraulisch defect, terwijl Sainz ook niet kon starten in Qatar vanwege een brandstoflek.

Als deze problemen - en nog veel meer - zich niet hadden voorgedaan, had het kampioenschap er heel anders uit kunnen zien en als gevolg daarvan ontvangt Ferrari naar schatting 122 miljoen dollar aan prijzengeld.

4e plaats in F1 constructeurskampioenschap - schatting 113 miljoen dollar

McLaren maakte een opmerkelijke ommekeer in 2023 en ontvangt daarvoor nu 113 miljoen dollar aan prijzengeld. Het Britse team eindigde als vierde ondanks dat ze 2023 begonnen als een backmarker. De formatie scoorde nul punten in de eerste twee GP’s en de snelheid was ver te zoeken.

Upgrades halverwege het seizoen veranderden het verloop van hun campagne drastisch, want McLaren scoorde negen podiumplaatsen, waaronder een sprintrace-overwinning voor Oscar Piastri in Qatar, nadat de grote updates werden geïntroduceerd in Oostenrijk.

5e plaats in F1 constructeurskampioenschap - schatting 104 miljoen dollar

Aston Martin ontvangt het grootste bedrag aan prijzengeld uit haar historie. Dat is te danken aan de vijfde plaats in het kampioenschap. Vóór dit seizoen eindigde Aston Martin niet boven de zevende plaats in het klassement sinds hun rebranding van Racing Point in 2021, waardoor 2023 het meest succesvolle seizoen tot nu toe is.

Ze begonnen het jaar met zes podiumplaatsen in acht races, waardoor Aston Martin even derde stond in het kampioenschap. Andere teams haalden de achterstand echter in na upgrades en slechts twee podiums in de laatste veertien Grands Prix voor Aston Martin zagen Ferrari en McLaren boven hen komen in het klassement.

6e plaats in F1 constructeurskampioenschap - schatting 95 miljoen dollar

Alpine was een overduidelijke middenmoter in 2023. De Franse fabrikant ontvangt naar schatting 95 miljoen dollar voor de zesde plaats. Dit is hun laagste positie sinds hun rebranding van Renault in 2021, toen ze dat jaar vijfde werden en in 2022 vierde.

Dit seizoen hebben beide coureurs echter op het podium gestaan, iets wat het team vorig jaar niet lukte, dus er zijn nog steeds positieve momenten geweest.

7e plaats in F1 constructeurskampioenschap - schatting 87 miljoen dollar

Williams ontvangt 87 miljoen dollar van de prijzenpot voor de zevende plaats in het kampioenschap, wat een grote verbetering betekent voor het team. Het Britse team eindigde als laatste in vier van de vijf seizoenen voorafgaand aan 2023, maar met een competitievere auto scoorde Williams hun hoogste puntenaantal (28) in één seizoen sinds 2017.

En het geld dat ze hiervoor krijgen is voor Williams misschien wel belangrijker dan voor andere constructeurs. Ze hebben geen fabrikant met een grote naam achter zich staan, dus de budgetten zijn beperkter voor onafhankelijke teams zoals Williams.

8e plaats in F1 constructeurskampioenschap - schatting 78 miljoen dollar

Het was een turbulent jaar voor AlphaTauri met vier verschillende coureurs die op verschillende momenten in 2023 voor het team uitkwamen. Een sterke tweede helft tilde het team naar de achtste plaats in het klassement, wat betekent dat ze naar schatting 78 miljoen dollar zullen ontvangen.

De kleine renstal hoopte Williams in Abu Dhabi in te halen voor een extra 9 miljoen dollar, maar de achtste plaats van Yuki Tsunoda was niet genoeg om de achterstand van AlphaTauri van zeven punten om te buigen.

9e plaats in F1 constructeurskampioenschap - schatting 69 miljoen dollar

Alfa Romeo ontvangt ongeveer 69 miljoen dollar aan prijzengeld voor de negende plaats, hun laagste positie sinds 2021. Het geld gaat naar het Sauber-team, dat in 2024 zijn oude naam weer aanneemt omdat de titelsponsoring van Alfa Romeo afloopt.

10e plaats in F1 constructeurskampioenschap - schatting 60 miljoen dollar

Het was niet het seizoen waar Haas op hoopte, want het Amerikaanse team scoorde 25 punten minder dan in 2022. Het team scoorde punten in slechts vier GP’s plus een sprintrace, waarbij de zevende plaats van Nico Hülkenberg in Australië bijdroeg aan meer dan de helft van het totaal.

Als gevolg daarvan krijgt Haas naar schatting 60 miljoen dollar aan prijzengeld, wat neerkomt op 6 procent van de pot. Gezien de financiële beperkingen van Haas is dit een flinke tegenvaller, aangezien het team met een veel kleiner budget werkt dan de concurrentie.

