Vanavond vindt in het Louvre in Parijs het jaarlijkse FIA-gala plaats. Bij dit evenement worden alle kampioenen van de officiële FIA-kampioenschappen in het zonnetje gezet. Onder hen natuurlijk ook nieuwbakken Formule 1-kampioen Max Verstappen, maar bijvoorbeeld ook Formule E-kampioen Nyck de Vries en achtvoudig WRC-kampioenen Sebastien Ogier en Julien Ingrassia. In het verleden werden ook de kampioenen uit het karting in het zonnetje gezet. Vanwege de coronamaatregelen is dit nu losgekoppeld: zij krijgen zaterdag 18 december de prijzen overhandigd.

Waar kan ik het FIA-gala kijken?

Het FIA-gala in Parijs waar Verstappen de bokaal voor zijn Formule 1-wereldtitel uitgereikt krijgt, vindt plaats op donderdag 16 december. Fans kunnen vanaf 21.00 uur Nederlandse tijd live inschakelen voor de FIA Prize Giving-ceremonie. De prijsuitreiking is live te volgen via de Facebook-pagina van de FIA. Voor het gala vindt om 17.00 uur de FIA Champions-persconferentie plaats. Dit is ook live te volgen via de sociale media van de internationale automobielfederatie.

In het verleden was het FIA-gala een besloten bijeenkomst voor de kampioenen en een beperkt aantal genodigden. Het jaarlijkse evenement wordt sinds een aantal jaar echter ook aan het grote publiek aangeboden via een livestream. De verwachting is dat dit jaar veel Nederlandse fans zullen inschakelen om de huldiging van Max Verstappen live te aanschouwen.

Mercedes en het FIA Gala

De afgelopen dagen was er nog het nodige te doen om het FIA-gala. Formule 1-constructeurskampioenschap Mercedes weigerde een auto beschikbaar te stellen voor het traditionele fotomoment rond het gala. Daar prijken normaliter de bolides van de belangrijkste kampioenschappen. Mercedes mocht twee wagens aanleveren: de Mercedes-AMG F1 W12 E Performance waarmee het merk de constructeurstitel pakte, en de Mercedes-EQ Silver Arrow 02 Formule E-bolide waarmee Nyck de Vries de titel pakte en waarmee het Duitse fabrieksteam ook het constructeurskampioenschap won. Mercedes heeft echter te kennen gegeven de wagens niet te willen afstaan.

Dit heeft logischerwijs te maken met de controversiële wijze waarop de seizoensfinale beslist werd. Mercedes heeft nog tot donderdagavond om officieel in beroep te gaan tegen de uitslag. Het is daarnaast de vraag in hoeverre het merk aanwezig zal zijn bij het gala. Lewis Hamilton en teambaas Toto Wolff hebben na de veelbesproken finale niets meer van zich laten horen. Het is dus even afwachten of zij acte de présence zullen geven in Parijs.