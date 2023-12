De wereldkampioenen van alle FIA-kampioenschappen zijn neergestreken in Baku, Azerbeidzjan, voor het jaarlijkse FIA Gala. Hier worden de sterren van het voorbije seizoen in het zonnetje gezet. Onder hen uiteraard ook Max Verstappen. De Red Bull F1-coureur krijgt in Baku eindelijk de trofee overhandigd voor zijn derde wereldtitel, waar hij al op 7 oktober beslag op legde.

Waar kan ik het FIA Gala 2023 kijken?

De jaarlijkse prijsuitreiking voor de FIA-kampioenen wordt gehouden op vrijdag 8 december in Baku. Het gala begint om 20.00 uur Nederlandse tijd. De show wordt live uitgezonden op het YouTube-kanaal van de FIA, en is via Motorsport.com Nederland volledig te volgen:

Lange tijd was het FIA-gala een exclusieve bijeenkomst voor kampioenen en een select gezelschap van genodigden. Echter, de laatste paar jaar wordt dit jaarlijkse evenement ook rechtstreeks aan het brede publiek gepresenteerd via een livestream. Gezien het belang van het gala, zullen nagenoeg alle kampioenen uit de grootste raceklassen aanwezig zijn om hun prijzen op te halen.

Wie worden er gehuldigd tijdens het FIA Gala?

Het FIA Prize Giving Gala is de officiële awardceremonie van de FIA-kampioenschappen. Het evenement wordt jaarlijks georganiseerd door de internationale automobielfederatie. De beste coureurs, constructeurs en teams uit de volgende kampioenschappen worden in het zonnetje gezet:

FIA Formula One World Championship

FIA World Rally Championship

ABB FIA Formula E World Championship

FIA World Endurence Championship

FIA World Rallycross Championship

FIA World Rally Raid Championship

FIA World Karting Championships

Ook wordt de prijs voor Actie van het Jaar uitgedeeld.

FIA-president Mohammed Ben Sulayem kijkt uit naar het jaarlijkse feest: "Vanavond vieren we de kampioenen van onze sport in de schitterende stad Baku. We danken onze hosts, de Azerbaijan Automobile Federation (AAF) en de City of Baku, en we zijn dankbaar voor de steun van onze partners Rolex, Hankook en Brembo om van het jaarlijkse FIA Prize Giving Gala zo'n iconische gelegenheid te maken."