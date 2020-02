Preview: Wat kunnen we verwachten van de tweede F1-testweek?

Een jaar geleden vormde Mercedes hét voornaamste vraagteken voorafgaand aan de tweede testweek in Catalonië. Het merk uit Stuttgart speelde toen immers verstoppertje in week één en gaf concurrenten zo hoop. Valse hoop zou later blijken. Maar hoe anders is het een jaar later? Ditmaal heeft uitgerekend Mercedes de kaarten al opvallend vroeg op tafel gelegd. In de eerste week greep de kampioensformatie als enige team naar het zachtste Pirelli-rubber en was men opvallend openhartig over enkele innovaties op de W11.

Het Dual Axis Steering-systeem spreekt daarbij het meest tot de verbeelding, al is de nieuwe achterwielophanging minstens zo belangrijk. Technisch directeur James Allison deed uit de doeken dat Mercedes het concept van de achterkant volledig heeft vernieuwd en dat men zo (nog) meer downforce kan genereren in 2020. De vraag blijft echter waarom Mercedes zo opvallend open is en zichzelf meermaals op de borst klopt? Teambaas Toto Wolff heeft er doorgaans een handje van om Mercedes juist zoveel mogelijk in de underdogrol te positioneren en om grote innovaties zo lang mogelijk onder de pet te houden. De wintertests van dit jaar wijken daar in alle opzichten van af. Met de 1.15.732 van Bottas, het DAS-systeem en de nieuwe achterwielophanging weten we van Mercedes al meer dan van de andere topteams bij elkaar.

Experimenten voorbij, Ferrari met 'Australië-pakket' in actie?

Dat laatste komt ook doordat Ferrari niet bepaald het achterste van haar tong heeft laten zien tot dusver. De Scuderia heeft de 2019-testaanpak van Mercedes ogenschijnlijk overgenomen. Want waar het Italiaanse merk vorig jaar zeer voortvarend begon in Barcelona, heeft men nu doelbewust de kat uit de boom gekeken. De tegenvallende tijden zeggen dan ook nog weinig tot niets. De enige feitelijke tegenvaller was dat men de motor in de SF1000 tijdens de derde testdag heeft moeten wisselen. Het kostte Vettel enkele uren 'track time' en leidde er ook toe dat Ferrari aan het eind van de rit (veel) minder ronden wist af te leggen dan Mercedes en Red Bull.

Eén van de belangrijkste vragen voor deze tweede week luidt met welke aanpak Ferrari ditmaal voor de dag komt. Gaat men stoïcijns door op de ingeslagen weg of zal men zich meer in de debatten vooraan mengen? Dat laatste is best aannemelijk, ook als je de woorden van Mattia Binotto in het achterhoofd houdt. Hij liet bij de presentatie van de SF1000 weten in de eerste week zoveel mogelijk te willen experimenteren om het downforce-probleem van 2019 aan te pakken. Daardoor wilde de Italiaanse teambaas onder meer verschillende dingen met de rake en het aerodynamische pakket testen. De eerste week heeft zodoende in het teken gestaan van dergelijke tests op metaniveau.

Als de verzamelde data een bevredigend resultaat heeft gegeven, is het zeer waarschijnlijk dat we Ferrari in de tweede testweek met een veel gerichtere aanpak voor de dag zien komen. Ook omdat Motorsport.com heeft vernomen dat Ferrari deze week pas met het echte 2020-pakket (het 'Melbourne-pakket') voor de dag komt. Zo zou de Italiaanse trots onder meer een andere voorvleugel, achtervleugel en motorkap tonen dan in de voorbije week. Ferrari zal dus op meerdere vlakken een ander aangezicht krijgen. Een garantie op beterschap is het niet, maar we gaan wel meer de ware aard van de 2020-Ferrari ontdekken.

'Echte 2020-auto's zien we nu pas'

De vele upgrades vormen sowieso een belangrijk aspect om naar uit te kijken tijdens deze tweede testweek. Zo kwam Mercedes vorig jaar bijna met een compleet andere bolide voor de dag in week twee. Alhoewel dit voorbeeld vrij extreem was, zien we dit in afgezwakte vorm wel ieder jaar terug. Of zoals Helmut Marko het treffend verwoordt: "Iedereen weet dat we de echte auto's pas tijdens de tweede testweek zien." Dit geldt ook voor Red Bull Racing. "Alle teams brengen hun racepakketten pas mee naar de tweede testweek", bevestigt teambaas Christian Horner. "Daarna zullen we nog enkele kleine aanpassingen doorvoeren richting Melbourne en vanaf dan is het een continue ontwikkelingsrace tot aan de laatste race in Abu Dhabi."

Qua aanpak kunnen we bij Red Bull dan ook een omslag verwachten ten opzichte van week één. De experimenten waren bij Verstappen en co. toen weliswaar veel minder groot dan bij Ferrari, maar toch. Bij ieder team draaide die eerste week om het testen van de algemene correlatie tussen theorie (windtunnel en simulator) en praktijk. Meters maken om te kijken of het algemene concept in ieder geval deugt, dat was het devies. Maar met meer specifieke toepassingen op de auto, zal het programma in week twee veranderen. Of zoals Max Verstappen het zelf omschrijft: "In de tweede week gaan we verder en proberen we ons op andere dingen te richten." Het finetunen gaat dus beginnen. Iets snellere tijden horen daar normaliter ook bij. Het verschil met Mercedes zal dan in ieder geval geen anderhalve seconde meer betreffen.

Stopt McLaren eveneens met verstoppertje spelen?

Bij de achtervolgers weet de roze Mercedes weer vele ogen op zich gericht. Racing Point kwam vorige week immers met een kloon van de 2019-Zilverpijl voor de dag en maakte daarmee een sterke indruk. De tijden zeggen nog verrekte weinig, maar de formatie van Otmar Szafnauer kon wel met speels gemak wedijveren met onder andere Alfa Romeo en Renault. Bij de achtervolgers blijft verder de vraag wat McLaren in de komende week laat zien. Het team uit Woking staat na vorig seizoen op pole-position voor de titel 'best of the rest', maar speelde in de eerste week ook overduidelijk verstoppertje. Carlos Sainz en Lando Norris waren productief, maar mengden zich geen enkele keer in de debatten vooraan. Ook McLaren moet haar ware aard dus nog tonen. In de komende dagen zullen de eerste puzzelstukjes daarvoor op z'n plek vallen. Laat de actie maar weer beginnen.