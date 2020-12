Preview GP Sakhir: Gladiatoren stappen weer in voor opmaat

Van de 20 rijders die vorige zondag aan de start stonden, zullen er slechts 18 heren de vijf startlichten zien uitfloepen bij de zogeheten Sakhir Grand Prix. Na zijn hallucinante ongeval bij de start van de vorige race herstelt Romain Grosjean voortvarend van zijn brandwonden op de handen en van zijn traumatiserende vlucht uit de inferno. Wereldkampioen Lewis Hamilton moet dan weer passen nadat hij dinsdagochtend positief testte op COVID-19.

Nadat ze de herhaling van de horrorcrash van Romain Grosjean tijdens de rode vlag te zien kregen, stapten de overige rijders een uur later weer zonder morren weer in hun cockpit en klapten ze het vizier dicht voor de strijd, en dat zullen ze ook dit weekend doen op hetzelfde circuit.

Het traject is wel anders voor de opmaat in Bahrein. In plaats van het Grand Prix-circuit zullen de rijders de Sakhir GP betwisten op het zogeheten Outer Circuit, het kortste, buitenste traject dat de drie lange rechte lijnen via een snelle bochtencombinatie met elkaar verbindt, maar het technische binnenveld aan de kant laat. Dat is een primeur, want nog nooit werd die buitenste lus gebruikt in competitie en die zal bovendien rondetijden opleveren die vlot onder de minuut zullen duiken. Door de lengte van 3,5 kilometer zullen er maar liefst 87 rondjes worden afgelegd.

Kansen voor Russell en Verstappen?

De bijzondere lay-out is dus niet de enige primeur, want voor het eerst sinds maart 2007 zal Lewis Hamilton niet op de startgrid staan. Hamilton liep in Bahrein na afloop van het eerste weekend COVID-19 op en moet dit weekend in zijn hotel blijven. Hij wordt bij Mercedes vervangen door Williams-coureur George Russell die op zijn beurt bij Williams weer wordt afgelost door Jack Aiken.

Van de 15 races die in 2020 al werden verreden won Hamilton er maar liefst 11 en dus is het voor Max Verstappen, tweede vorig weekend, een uitgelezen kans om zijn eerste overwinning te behalen sinds de 70th Anniversary Grand Prix op Silverstone in juli.

Door het afhaken van Hamilton kan ook Valtteri Bottas mogelijk een weekend bevrijd rondrijden. Hij zal zich niet hoeven te spiegelen aan de fabelachtige snelheid van zijn illustere teamgenoot en moet in staat zijn om met de Mercedes alvast de pole te veroveren. Al moet Bottas wel oppassen, want als hij door Russell te kijk zou worden gezet, dan krijgt de Fin een nieuwe mentale dreun.

Ook Verstappens teamgenoot moet zich laten gelden. Alexander Albon pakte zondag door het late uitvallen van Sergio Perez een tweede podium van het seizoen, maar wel op geruime afstand van de Nederlander. Vermoedelijk zijn de dagen van de Brit bij Red Bull al geteld, maar het team kondigde aan dat het een formele beslissing over zijn toekomst zal uitstellen. En dus krijgt Albon op papier toch nog twee wedstrijden van de laatste kans.

Vrijbuiters

Als Albon volgende zondag niet op niveau presteert, dan liggen er nieuwe podiumkansen voor vrijbuiters als Sergio Perez of McLaren-duo Lando Norris en Carlos Sainz, die de voorbije twaalf maanden ieder een podiumplek bemachtigden. Racing Point en McLaren blijven verwikkeld in een felle strijd voor de derde plek bij de constructeurs, die pas in de slotrace van Abu Dhabi zal beslist worden. Maar mogelijk legt de voorlaatste race op een eerder ongewoon circuit de strijd al in een definitieve plooi. Ook het Renault-team van Daniel Ricciardo en Esteban Ocon is mathematisch nog niet uitgeschakeld voor de derde plaats, maar dan zal er dit weekend vlot gescoord moeten worden door beide heren.

Debutantenbal

We krijgen in Sakhir ook twee Formule 1-debutanten te zien. De al eerder genoemde Aitken stapt in bij Williams en als vervanger voor de geblesseerde Grosjean viel de keuze van Haas op vaste reserve Pietro Fittipaldi, de 24-jarige kleinzoon van tweevoudig wereldkampioen Emerson Fittipaldi. Zo staat er voor het eerst sinds 1994 nog eens een Fittipaldi op de startgrid, toen Christian Fittipaldi, de oom van Pietro, zijn laatste F1-seizoen afwerkte bij Footwork. Floreren deed Pietro Fittipaldi niet in de opstapklassen van de Formule 1, al won hij in 2017 wel een bijzonder zwak bezet Formule Renault 3.5 kampioenschap. Daarna beproefde hij heel even zijn geluk in Amerika met zes races in de IndyCar, alvorens naar het FIA World Endurance Championship te stappen met een LMP1-wagen van DragonSpeed. Fittipaldi brak bij een crash op de Raidillon in de kwalificatie voor de 6 uur van Spa echter beide benen en zou nooit voor het team racen. Hij werd echter door Haas aangetrokken als test- en reserverijder en dat geeft hem nu de kans om zijn F1-debuut te maken.