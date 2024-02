Preview F1-testdagen Bahrein: Zes dingen om naar uit te kijken

1. Het Photoshop-spelletje is voorbij

Het is inmiddels een traditie dat de Formule 1-teams bij de lancering van 'de nieuwe auto' eigenlijk alleen maar de nieuwe livery toont. Dit jaar vond er echter ook een heel ander fenomeen plaats: de concurrentie middels Photoshop op een zijspoor zetten. Mercedes toonde een W15 met een extra arm voor de voorwielophanging, iets wat simpelweg illegaal is in de Formule 1. McLaren kwam bij de presentatie van de MCL38 met meerdere plaatjes waaruit bleek dat zij de vloerelementen niet helemaal wilden prijsgeven, omdat uit verschillende hoeken de vloer er iets anders uitzag. Ook bij Red Bull is het nog maar de vraag of de RB20 in Bahrein hetzelfde zal zijn als bij de presentatie. Daar zal met name gekeken worden naar de sidepods, aangezien Red Bull meer in de richting van de 'zeropod' van Mercedes kruipt terwijl de concurrentie juist inspiratie haalde uit de RB19 en die kant op beweegt. In Bahrein kunnen de teams zich niet meer (volledig) verstoppen en zullen innovaties voor het eerst écht te zien zijn. Overigens valt ook dan weer te bezien of de auto's er een week later tijdens de Grand Prix van Bahrein hetzelfde uitzien als bij de testdagen.

2. Alle ogen op de RB20 gericht

Na het uitermate succesvolle 2023 zal het geen verrassing zijn dat alle concurrerende teams de RB20 van Red Bull Racing nauwlettend in de gaten zullen houden. Red Bull eiste vorig jaar in 21 van de 22 races de zege op en weet dat het voor een uitdaging staat om dat dit jaar te herhalen - ook omdat er dit jaar 24 races op de kalender staan. Teambaas Christian Horner gaf meermaals aan dat het pas in 2024 de gevolgen van de mindering in windtunneltijd - als gevolg van het overschrijden van het budgetplafond in 2021 - zal voelen, maar gaf ook toe dat zijn team relatief vroeg in het seizoen de focus naar 2024 had verlegd omdat zij zo'n grote voorsprong hadden op de concurrentie. Diezelfde concurrenten hebben zich laten inspireren door de RB19 en dus is het de vraag of zij zich nu met Red Bull kunnen meten. Daarnaast sprak Horner van 'afnemend rendement' door amper gewijzigde regels, maar reken er maar op dat er genoeg fotografen - ook van de concurrentie - de RB20 in de gaten zullen houden.

De Red Bull Racing RB20 waar veel ogen op gericht zullen zijn in Bahrein. Zal deze er ook zo uitzien bij de testdagen? Foto: Red Bull Content Pool

3. Betere start voor McLaren?

Het seizoen 2023 begon matig voor McLaren, dat toen al wist dat het geen geweldige auto had gebouwd voor Lando Norris en Oscar Piastri. Het uitte zich in het laagste aantal gereden ronden van alle teams tijdens de testdagen: zij legden slechts 312 ronden af, 42 ronden minder dan de nummer negen - Alpine. De rondetijden tijdens de testdagen van 2023 leken een geval van 'sandbagging', maar niets bleek minder waar. Norris was de snelste van het stel, maar McLaren was toen op de achtste plaats terug te vinden. In de tweede seizoenshelft sloeg het team uit Woking echter hard terug dankzij een reeks updates, waardoor het plots een van de grootste uitdagers van Red Bull was. Dat momentum hopen zij vast te houden en het aantal ronden - en in zekere mate de rondetijden - zullen dus van groot belang zijn voor McLaren.

4. Ronden, ronden en nog meer ronden

In het verlengde daarvan geldt bij de testdagen dat het aantal gereden ronden veel kan zeggen. De rondetijden zelf kunnen wat vertekend zijn, aangezien niet bekend is met hoeveel brandstof de coureurs rijden en wat er allemaal eventueel getest wordt aan de auto. Daarom wordt in ieder geval het aantal gereden ronden gezien als een goede graadmeter voor de betrouwbaarheid van de nieuwe auto. Het zijn immers testdagen en de teams willen zo veel mogelijk meters maken om de nieuwe auto grondig te checken, maar ook willen zij zo veel mogelijk verschillende onderdelen testen om te zien wat het beste werkt voor de openingsrace in Bahrein. Dat het aantal gereden ronden dan weer niks zegt over hoe competitief een team is, blijkt uit het feit dat AlphaTauri en Williams in 2023 op één en twee stonden op deze lijst.

5. Long runs

Interessanter daarvoor zijn de tijden in de long runs. Uiteraard geldt ook dan het voorbehoud dat teams met veel brandstof kunnen rijden of hebben gesleuteld aan de afstelling, waardoor deze misschien niet geheel representatief zijn. Wel biedt het inzicht in hoe makkelijk het voor de coureurs is om een bepaalde rondetijd vast te houden. Is het verval in rondetijden groot? Dan is de kans aanwezig dat er problemen zijn met de levensduur van de banden - we kijken naar jullie, Haas F1. Zo zijn niet eens zozeer de rondetijden zelf interessant in de long runs, maar vooral het onderlinge verloop van die long runs.

6. Feedback van coureurs

Iets wat ook interessant is om in de gaten te houden, zijn de reacties van de coureurs na de testdagen. Uiteraard zullen de coureurs zich niet zo snel heel negatief uitlaten over hun nieuwe auto, maar het biedt wel een kans om te zien welke coureurs een goed gevoel overhouden aan de testdagen en wie zich toch wat meer zorgen maken. Daarnaast zijn de testdagen de uitgelezen mogelijkheid voor teams om zichzelf in de underdogpositie te werken door andere teams te prijzen om hun goede testdagen. Hier beginnen de mentale spelletjes voor het nieuwe seizoen, al duren die slechts één week omdat op zaterdag 2 maart de Grand Prix van Bahrein van start gaat.