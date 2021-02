Teampreview F1 2021 Williams: Het jaar van de wederopstanding?

Noem de naam Williams en het hart van veel Formule 1-fans maakt direct een sprongetje. Helaas is het de laatste jaren kommer en kwel bij de iconische renstal uit Grove. Financiële problemen, verkeerde keuzes op nagenoeg alle vlakken en coureurs die over hun top zijn of de top nooit zullen halen. Dan is de Formule 1 onverbiddelijk en spartel je jarenlang achteraan, ook al ben je het ooit zo vermaarde Williams. Maar het lijkt erop dat er licht aan het einde van de tunnel komt.

Eén schamel punt in twee Formule 1-seizoenen, nota bene door een tijdstraf bij concurrent Alfa Romeo (Grand Prix van Duitsland 2019). Dat is de opbrengst van Williams in de voorbije seizoenen. Na een jarenlange achteruitgang landde eindelijk het besef: er moet iets gebeuren om het tij te keren. Waar de ene na de andere middenmoter toenadering zocht tot een topteam voor nauwe samenwerking, hield Williams halsstarrig vast aan de eigen normen en waarden. "Wij zijn een constructeur, wij bouwen al onze onderdelen zelf", zo klonk het regelmatig in Grove. Charmant, maar niet rendabel en levensvatbaar. Eigenaar Frank Williams en dochter Claire voelden het zand steeds meer onder de voeten weg zakken. De coronacrisis gaf het beslissende zetje.

Medio 2020 werd bekend dat de formatie is overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Dorilton Capital. De legendarische naam van het raceteam blijft behouden, maar de familie Williams legde alle taken neer. De komst van de nieuwe eigenaar ging gepaard met een flinke kapitaalinjectie. Het management werd opgefrist, er werden nieuwe namen aangetrokken voor de toplaag van de formatie en er was eindelijk budget voor de ontwikkeling van de wagen. Veel geld zal gestoken worden in het model voor 2022, wanneer de technische reglementen volledig overhoop gaan, maar het team hoopt komend jaar al progressie te boeken.

Hoewel de charme en het familiegevoel bij Williams nu verdwenen zijn, biedt deze overname wel goede hoop dat het team de komende jaren verder naar voren kan komen. Met het extra budget kan er in elk geval – in tegenstelling tot de voorgaande jaren – weer ontwikkeld worden. Tel daarbij op dat concurrent Haas met twee rookies in actie komt en niet van plan is om enige energie in de 2021-wagen te steken, plus het feit dat Alfa Romeo ook niet echt in goede vorm lijkt te steken, en de kans op een regelmatige puntenfinish neemt aanzienlijk toe.

Op rijdersvlak verandert er niets: net als in 2020 rijden George Russell en Nicholas Latifi voor de Britse formatie. Met name Russell is gebaat bij een betere auto waarmee hij zich regelmatig kan mengen in de strijd in de middenmoot. Over het talent van de Brit bestaat geen twijfel. En degenen die nog niet overtuigd waren, zijn dat sinds zijn sensationele invalbeurt voor Lewis Hamilton in de Grand Prix van Sakhir waarschijnlijk wel. Ondanks zijn potentie rijdt Russell echter nog altijd in de langzaamste wagen van het veld. Frustrerend, mede omdat de mannen die hij in de Formule 2 achter zich liet – Lando Norris, Alexander Albon – al verschillende keren op het podium hebben gestaan. Zelf heeft hij er in Sakhir alleen maar aan geroken. Alles wijst erop dat hij zichzelf nog een jaar in de achterhoede moet zien te vermaken om vervolgens de droomoverstap naar Mercedes te maken.

Voor teamgenoot Nicholas Latifi liggen de kaarten anders. De Canadees was nimmer een hoogvlieger en is vooral door de centjes van papa zo ver gekomen. Centjes die wel zeer welkom zijn bij het financieel geplaagde Williams. Zo speelt Latifi toch een belangrijke rol in de ontwikkeling van de bolide en de toekomst van de formatie. In zijn debuutjaar kon de coureur uit Montreal weinig potten breken. In de kwalificatie werd het 17-0 voor zijn teamgenoot, in de race was de Brit over het algemeen ook duidelijk de betere. Met wat meer ervaring op zak moet het gat in 2021 kleiner zijn, maar wonderen hoeven we van hem nog steeds niet te verwachten.