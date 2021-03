Teampreview F1 2021 Ferrari: Nog een jaar overleven

Voor Ferrari wordt het Formule 1-seizoen 2021 er één van overleven. Het team sneed zichzelf in 2019 hard in de vingers toen het een krachtbron ontwikkelde die zoveel vermogen opleverde dat bij de FIA de alarmbellen afgingen. De internationale autosportbond besloot in het najaar van 2019 een onderzoek in te stellen. Begin 2020, aan het einde van de wintertests in Barcelona, verstuurde de federatie vanuit het niets een kort persbericht. Daarin viel te lezen dat zij met Ferrari een schikking had getroffen ‘inzake het onderzoek naar de prestaties van de motor van 2019’, maar dat zij verder geen details naar buiten zou brengen.

Geen schuldbekentenis dus, maar opeens werd wel duidelijk waarom de nieuwe Ferrari SF1000 tijdens diezelfde wintertest in Barcelona zo vreselijk langzaam leek. Blijkbaar had de FIA iets gevonden wat niet door de beugel kon en was Ferrari op de vingers getikt. De kwestie resulteerde in een seizoen dat de Scuderia snel zal willen vergeten; zesde in het kampioenschap, de slechtste seizoensprestatie in veertig jaar.

Uithuilen en opnieuw beginnen lijkt het devies voor de rode renstal, maar het probleem is dat er niet zo veel opnieuw te beginnen valt. Vanwege de coronapandemie heeft de Formule 1 besloten dit jaar met dezelfde auto’s als vorig jaar aan de start te verschijnen. Met het oog op de wereldwijde coronacrisis en het beheersbaar houden van de kosten lijkt dat een logische beslissing, maar voor teams als Ferrari – dat afgelopen seizoen al met een achterstand kampte – is het natuurlijk een drama. De kans dat de Italianen dit seizoen goed draaiende teams als Mercedes, McLaren en Red Bull bijhalen is nihil.

Ferrari liet daarom al bij voorbaat weten dat het alles op 2022 zal zetten en de invoering van het nieuwe technische reglement. Maar dat betekent niet dat het team uit Maranello dit seizoen helemaal laat schieten. Een van de zaken die het team nog dit jaar geregeld wil hebben is het op peil brengen van het vermogen van die ondermaatse krachtbron van vorig seizoen. Dat is belangrijk omdat de technische regels vanaf komend seizoen weliswaar op de schop gaan, maar de motor voorlopig min of meer hetzelfde blijft. Door die krachtbron nu al – binnen de mazen van de wet – door te ontwikkelen hoopt Ferrari het gat naar de concurrentie tegen 2022 enigszins gedicht te hebben. De stal zou voor dit seizoen op zoek zijn naar dertig extra pk’s.

Daarnaast krijgt Ferrari net als de andere teams dit jaar twee tokens waarmee het team zelf – binnen nauw aangegeven marges – mag bepalen welk deel van de auto het wil aanpakken. De Italianen zouden die tokens vooral willen inzetten om de achterkant van de SF1000, die dit seizoen SF21 heet, te verbeteren. En dat is hard nodig ook. De SF1000 kampte namelijk niet alleen met een ondermaats presterende krachtbron, maar ook nog eens met flink wat drag en een zeer onvoorspelbare achterkant. Vooral Sebastian Vettel kwam afgelopen seizoen regelmatig voor verrassingen te staan en kon geen echte bijdrage leveren aan het puntentotaal van het team. Heel concreet wil Ferrari de aandrijflijn van de SF21 iets compacter maken en de achterwielophanging wat aanpassen, zodat de auto een stuk beter te hanteren moet zijn.

De ingrepen moeten Ferrari dit seizoen in ieder geval weer een beetje vooruit helpen, maar aanhaken bij de top lijkt uitgesloten. Zoals gezegd was het vorig jaar vooral Vettel die problemen had met de nerveuze achterkant van de SF1000 en juist hij is er niet meer bij in 2021. De Duitser is vervangen door Carlos Sainz Jr. De Spanjaard moet samen met Charles Leclerc Ferrari op termijn weer terugbrengen naar de top van de Olympus. Voor dit seizoen is die wens de vader van de gedachte, maar de twee jonge, ambitieuze coureurs moeten in staat worden gesteld om Ferrari z’n trots weer terug te geven. Niet alleen zijn het echte vechters op het circuit, maar ook daarbuiten in de garage en bij het ontwikkelen van het materiaal staan Leclerc en Sainz hun mannetje. Voor nu is het dus nog even op de tanden bijten, maar voor de langere termijn zou Ferrari weer moeten kunnen aanhaken.

Daarbij moet wel aangetekend worden dat Ferrari moet oppassen dat het niet te veel hooi op de vork neemt: naast het verbeteren van de huidige auto, het bouwen van een krachtiger motor, het ontwerpen van een compleet nieuwe bolide voor 2022 en het inpassen van Sainz, wacht het team ook nog eens een reorganisatie. Door het budgetplafond dat vanaf dit jaar van kracht is, moet er flink gesneden worden in het personeelsbestand en dat is in Italië niet zomaar geregeld. Het Italiaanse arbeidsrecht biedt weinig ruimte om zomaar links en rechts personeel te ontslaan en dus kan het wel eens een paar jaar duren voordat Ferrari een nieuwe organisatie op poten heeft staan. Mogelijk is die uitdaging nog wel een grotere voor Ferrari dan het bouwen van een nieuwe snelle auto. Daarmee heeft de Scuderia immers al enige ervaring.

Ook offline alles lezen over het Formule 1-seizoen 2021? Bestel dan het boek ‘Formule 1 2021, Seizoen van de herkansing’, dat door de redactie van Motorsport.com is geschreven. Behalve alle informatie over het op handen zijnde wereldkampioenschap vind je hierin ook exclusieve interviews en interessante achtergrondverhalen over het succes van Lewis Hamilton, de titelambities van Max Verstappen, de terugkeer van Fernando Alonso, de entree van Mick Schumacher en dominantie in de Formule 1 door de jaren heen.

VIDEO: Wat heeft Ferrari aan de motor veranderd voor 2021?