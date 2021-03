Preview: Vijf thema's om naar uit te kijken in F1-seizoen 2021

Eindelijk weer een titelstrijd in de maak? Red Bull versus Mercedes

Het voornaamste aspect gaat natuurlijk over de gewenste titelstrijd. Zo regeert de formatie van Toto Wolff al zeven jaar met ijzeren hand en is een wisseling van de wacht welkom. Stabiele reglementen leken de rode loper uit te rollen voor een achtste opeenvolgende wereldtitel, al gloort er hoop. Hoop doordat de FIA de achterkant van de vloer heeft aangepakt en Mercedes in dat opzicht niet imponeerde tijdens de wintertest in Bahrein. De nieuwe W12 oogde instabiel aan de achterkant en was gevoelig voor wind, zoals Lewis Hamilton met zijn schuiver in het grind ook heeft vernomen. Natuurlijk moeten we het testoptreden van Mercedes met een flinke korrel zout nemen. Met de motorstanden en hoeveelheid brandstof was men aan het sandbaggen, maar de verloren rijtijd (versnellingsbakprobleem) en balansproblemen hebben natuurlijk niets met sandbaggen te maken. Zo lag de Mercedes in de voorbije jaren als een blok op de weg en is het contrast met de onboardbeelden uit 2021 groot.

En dat terwijl de nieuwe Red Bull juist iets stabieler oogt dan diens voorganger. Het biedt geen garanties, maar roept wel vragen op over het aangepaste reglement en de invloed op verschillende concepten. Red Bull kiest traditiegetrouw voor een hoge rake, waarbij de achterkant relatief ver omhoog staat en het volume van de diffuser groter is. Mercedes kiest voor een lagere rake, maar heeft ook een langere wielbasis. Het achterste vloergedeelte fungeert daarin als een verlengstuk van de diffuser, maar juist dat gedeelte is flink aangepakt in het nieuwe reglement. Mercedes hield het nieuwe vloerconcept bij de presentatie nog verborgen en zinspeelde op een inventieve oplossing. De golvende vloer in verschillende compartimenten is dat ook wel, al zijn de eerste signalen nog niet onverdeeld positief.

Daar staat tegenover dat Red Bull beter uit de startblokken is gekomen dan in de voorbije jaren, waardoor fans in ieder geval mogen hopen op een titelstrijd. Red Bull had vorig jaar drie pijnpunten en heeft gepoogd al die dingen aan te pakken. Zo zijn de tokens aan de achterkant van de auto gespendeerd en lijkt de bolide daardoor stabieler geworden. Honda is met een nieuwe krachtbron gekomen en heeft gepoogd de ‘clipping’-problemen aan te pakken. Tot slot werd Max Verstappen vorig jaar vaak een tactische speelbal van Mercedes en moest er een sterkere teamgenoot komen om dat te verhelpen. Met Sergio Perez lijkt dat gelukt, Red Bull heeft in ieder geval een ervaren kracht binnengehaald.

Red Bull lijkt sterker dan vorig jaar en het ligt vooral aan Mercedes wat dat kan opleveren. Het Zuid-Duitse merk werkte afgelopen week nog wel een filmdag af, opvallend genoeg met twee auto’s. Dat roept het idee op dat Mercedes twee verschillende pakketten op heeft getest, de wintertestspec op één auto en een ander pakket op de andere auto. Dat Mercedes nog niet bekend heeft gemaakt waar de tokens aan zijn gespendeerd, vergroot de argwaan. Zo werd er online gesuggereerd dat Mercedes dinsdag met een nieuwe voorvleugel reed, al sprak de woordvoerder van Mercedes dat tegen na navraag door Motorsport.com. Tovert Mercedes nog een konijn uit de hoge hoed of is dit het? Hoe dan ook, door de verbeteringen van Red Bull mogen fans aannemen dat de strijd vooraan iets spannender wordt dan vorig jaar.

De strijd om ‘best of the rest’. McLaren P3, spanning daarachter?

Vorig jaar was de spanning vooral achter de topteams te vinden, in de strijd om P3 bij de constructeurs. Die strijd belooft in 2021 minstens zo interessant te worden. Zo kan Aston Martin buigen op de ervaring van een viervoudig wereldkampioen, jaagt Ferrari op eerherstel met een nieuwe motor en heeft Alpine Fernando Alonso aan boord. En dan hebben we nog AlphaTauri. Het zusterteam van Red Bull profiteert eveneens van de verbeterde Honda-motor en maakte tijdens de wintertest een goede indruk met de AT02. Dat Yuki Tsunoda zijn DRS steeds eerder opende hielp een handje, maar neemt niet weg dat het beeld positief was. Zo was men samen met Alfa Romeo het meest productieve team en oogde de auto stabiel, onder meer doordat de 2020-achterwielophanging van Red Bull bewust niet is overgenomen.

Toch moeten we deze spannende strijd misschien niet voor P3, maar eerder voor P4 bij de constructeurs verwachten. Of zoals Helmut Marko voorspelt: “Ik denk dat McLaren iets voor de rest zit, maar daarachter zal er een spannende strijd ontstaan tussen AlphaTauri, Alpine, Aston Martin en Ferrari.” Dit klinkt reëel. Zo heeft McLaren de beste papieren om P3 te pakken en in het niemandsland achter beide topteams te komen. Een sterke line-up (met Daniel Ricciardo erbij), de nieuwe Mercedes-motor en een slimme truc met de diffuser moeten voldoende zijn om afstand te nemen van het middenveld. Daarachter lijken de verschillen marginaal en heeft ieder team ingrediënten om te verrassen. Handenwrijvend uitkijken naar een spannende strijd.

De rookies: Tsunoda veelbelovend, vechten tegen bierkaai voor Haas

Met Tsunoda is ook al één van de drie rookies genoemd. Eigenlijk hebben we dit jaar vier nieuwkomers, maar tweevoudig wereldkampioen Alonso mogen we niet vergelijken met de echte rookies uit de F1-klas van 2021. Van die rookies heeft Tsunoda zonder meer de beste papieren, al is het maar omdat hij mag instappen bij het meest competitieve team. Tsunoda is met de steun van Honda op het hoogste niveau gekomen en de betrokkenen doen er werkelijk alles aan om de eerste Japanse F1-coureur sinds 2014 te laten slagen. Zo heeft hij meerdere testdagen in een Toro Rosso uit 2018 gekregen, om te wennen aan F1 en de procedures te doorgronden. Dit leek z’n vruchten af te werpen met een probleemloze wintertest.

Zijn snelle tijden uit de slotfase vertekenen wat door het genoemde DRS-gebruik en meerdere kwalificatiesimulaties op softs, maar Tsunoda heeft in ieder geval geen gekke dingen gedaan. Hij komt bovendien in een uitstekende omgeving. Zo krijgt hij met AT02 een voorspelbare auto, heeft hij met Franz Tost een teambaas die weet hoe hij jong talent moet begeleiden en kan hij rijpen in de schaduw van kopman Pierre Gasly. Het wordt dit jaar bijzondere interessant om de progressie van Tsunoda te volgen, ook al omdat hij zichzelf in de voorbije jaren bijzonder snel kon aanpassen aan een hoger niveau.

Hoe anders is dat voor het Haas-duo Mick Schumacher en Nikita Mazepin. Laatstgenoemde staat in de beeldvorming al riant achter door zijn daden naast de baan. Zijn reputatie is hem vooruitgesneld en niet op een goede manier. Tussen de witte lijnen hoeven we overigens geen wonderen van de Rus te verwachten. Daarvoor heeft hij het talent simpelweg niet. Iemand die in de Formule 2 fatsoenlijk meedoet, kunnen we geen brokkenpiloot noemen, maar een hoogvlieger is hij evenmin. In dat opzicht heeft Schumacher meer potentie, al heeft hij de pech dat hij instapt bij het team met misschien wel de minste bolide voor komend seizoen. Zo zet Haas alles op 2022 en zijn de tokens voor dit jaar niet eens ingezet. Niemand zegt het hardop, maar 2021 wordt in feite opgegeven. Haas moet zelfs opletten dat het de rode lantaarn niet overneemt van Williams. Niet bepaalt de beste omstandigheden voor een rookie als Schumacher, al mag ‘de zoon van’ natuurlijk altijd verrassen.

De onzichtbare wedstrijd: Wanneer gaat alles op 2022?

De situatie bij Haas brengt ons meteen bij een vierde aspect: keuzes achter de schermen. Dit jaar worden immers de nieuwe auto’s voor 2022 getekend en ontwikkeld. Dat zal een hels karwei worden, omdat het technische reglement volledig op de schop gaat en het grondeffect terugkeert. Het is op zichzelf al een enorme uitdaging, maar door de coronacrisis en nieuwe (financiële) regels in de Formule 1 nog veel meer. Dit gaat met name om het budgetplafond en het aero handicap systeem, waarbij topteams minder windtunneltijd krijgen dan de mindere goden. Het betekent in de praktijk dat teams keuzes moeten maken: waarvoor zet ik de beschikbare mankracht in en waar geef ik de beperkte middelen aan uit?

Dit wordt achter de schermen een buitengewoon interessant spel. Teams moeten op een gegeven moment de doorontwikkeling van de 2021-auto, waarvoor de aerodynamica trouwens vrij blijft, opgeven en alles op de bolide van volgend jaar zetten. Formaties als Haas en Williams doen dat nu al, aangezien er in 2021 weinig te winnen valt. Voor teams in de strijd om P3 of P4 bij de constructeurs is de keuze een stuk moeilijker. Dat geldt overigens ook voor Mercedes en Red Bull als er echt een titelstrijd ontstaat. Mercedes wist met een knipoog wel precies te melden wat de beste aanpak is: “Bij de eerste race een topauto neerzetten en daarna alles op 2022 zetten.” Het valt met de signalen van de wintertest echter te bezien of dat lukt…

Overvolle kalender: Dit jaar eindelijk de eerste Dutch GP sinds 1985?

Tot slot de kalender, de meest uitgebreide Formule 1-kalender ooit. Dat is in essentie goed nieuws voor liefhebbers van deze sport, al is het ook een tikje wereldvreemd. Een jaar nadat de sport volledig op z’n kop is gezet door corona – het virus dat nog steeds een grote rol speelt – hebben de F1-bonzen een planning met 23 races opgesteld. Dat heeft vanzelfsprekend met geld en commerciële belangen te maken. En toch kan het wel. De Formule 1 heeft vorig jaar laten zien dat het systeem met bubbels prima werkt voor Grands Prix zonder publiek. De vraag is alleen in hoeverre organisaties zitten te wachten op nog een race zonder publiek.

Dat brengt ons automatisch het belangrijkste aspect van de kalender: het zwaartepunt ligt na de zomer. Waar het circus in maart en april rustig op gang komt, volgen na de zomerstop de verguisde triple headers. Dit begint al met het drieluik Spa-Zandvoort-Monza. De Nederlandse Grand Prix is een schoolvoorbeeld van een race die naar de tweede seizoenshelft is verplaatst om de kans op publiek zo groot mogelijk te maken. Dit levert een overvol schema op, maar is wel logisch door een gedeeld belang van de Formule 1 en lokale promotors. Laatstgenoemden hebben publiek nodig om financieel rond te komen en F1 heeft daar ook baat bij, omdat men anders voor een belangrijk deel van de kosten op moet draaien.

Dat geldt al helemaal voor Zandvoort, een Grand Prix zonder overheidssteun die het moet hebben van betalende toeschouwers. Het lijkt in het huidige business model de enige optie, maar hoe reëel is dat? In het nieuwe boek van Motorsport.com geeft circuitdirecteur Robert van Overdijk uitleg: “Zoals het nu gaat, lijkt september absoluut haalbaar met publiek. Met vaccinaties of dat het restant – dat nog niet is ingeënt – een dag van tevoren een sneltest kan doen in zo’n grote teststraat. Volgens mij kan dat tegen die tijd voor elkaar zijn.” In Zandvoort is men dus optimistisch en dat zou ontegenzeggelijk een extra aspect zijn om naar uit te kijken: de eerste Grand Prix van Nederland sinds 1985, op een circuit waar de F1-wereld met belangstelling naar kijkt.

