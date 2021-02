Teampreview F1 2021 Haas: Het doel heiligt de middelen

Na vijf jaar Formule 1 met zijn startup-team moest de Amerikaanse industrieel Gene Haas een knoop doorhakken. De stekker uit het project trekken dat in tegenstelling tot zijn NASCAR-team nog geen succes wist te behalen, of het nieuwe Concorde Verdrag ondertekenen en vijf jaar verder ploegen in de hoop dat het langverwachte budgetplafond het Haas F1 Team eindelijk meer kansen zal bieden.

Het vooruitzicht van het budgetplafond was uiteindelijk een van de redenen waarom Haas überhaupt in de Formule 1 was gestapt en dus besliste hij om door te zetten. Maar dan moest er wel schoon schip gemaakt worden, want na een verrassend sterke start gleed het team de voorbije twee seizoenen af naar de achterkant van de grid. Zowel Kevin Magnussen als Romain Grosjean wist met Haas hier en daar knappe resultaten te boeken, maar de teamleiding besloot toch om beide coureurs na 2020 te bedanken voor bewezen diensten en het over een andere boeg te gooien.

Haas besloot om in navolging van Alfa Romeo ook dichter tegen Ferrari aan te schurken. Het team krijgt in Maranello een eigen pand met engineers van de Scuderia, dat door het budgetplafond sowieso haar team moet afslanken. Mick Schumacher, een van de nieuwe aanwinsten, komt er ook op voorspraak van de Italianen als Ferrari-beschermeling. Net zoals zijn vader Michael krijgt Schumacher de kans om bij een kleiner team het vak te leren in de hoop op termijn een zitje bij Ferrari af te kunnen dwingen, zoals dat eerder Charles Leclerc met verve is gelukt. Schumacher bewees als kampioen in de Formule 2 alvast dat de appel niet ver van de boom valt, al lijkt het verstandig om niet meteen de wereld van de 21-jarige Duitser te verwachten. Schumacher kwam in de opstapklassen telkens wat trager op gang en in de Formule 1 is leergeld een hoogst zeldzaam goed.

De beslissing om Schumacher junior een kans te geven in de koningsklasse kon op veel enthousiaste reacties rekenen onder de Formule 1-fans, iets wat niet kan worden gezegd van de keuze voor Nikita Mazepin, die het tweede zitje bij Haas zal betrekken. De Mazepins zijn al jaren bekend in de paddock. Vader Dmitry Mazepin is een Russische oligarch, die aan het hoofd staat van chemiereus Uralchem. Hij probeerde zich al langer bij verschillende teams in te kopen om zijn zoon een plaats te geven. Met Russische roebels werd zoon Nikita, op een vergelijkbare manier als dat andere rijkeluiszoontje Lance Stroll, klaargestoomd met privétests in oudere Formule 1-wagens en met het allerbeste materiaal in de opstapklassen. Na verloop van tijd begon Mazepin junior goed te presteren en in 2020 werd hij derde in de Formule 2. Ondertussen werd de 21-jarige Mazepin naar de beste Engelse privéscholen gestuurd. Hij spreekt hierdoor keurig Engels met een Britse tongval. Mazepin had echter nog geen enkele meter voor Haas gereden toen hij al het middelpunt werd van controverse. In december verscheen er een video op zijn sociale media waarin hij in een auto een meisje betast. Het leidde in de Formule 1-gemeenschap tot luide protesten. Haas keurde de video streng af en kondigde aan maatregelen te nemen, maar bevestigde later wel dat Mazepin gewoon zijn zitje zou behouden.

Mazepin begint dus, in tegenstelling tot Schumacher, met een flinke valse noot aan zijn loopbaan in de koningsklasse, al is het feit dat de Rus bij Haas aan de slag gaat ook tekenend voor de filosofie van het team. Haas wil in de eerste plaats 2021 overleven en het budget opkrikken zonder dat eigenaar Gene Haas steeds meer van zijn eigen centen moet ophoesten. Het team zocht dringend een financiële injectie en in die context heeft het team de familie Mazepin met een geforceerde glimlach omarmd. Ook Haas temperde de verwachtingen al voor 2021. Door de grotendeels stabiel blijvende reglementen lijkt het weinig waarschijnlijk dat het team met twee nieuwkomers grote stappen zal maken en dus zal het team alles op alles zetten om zich voor te bereiden op de revolutionaire regels voor 2022. Pas dan zal de nauwere samenwerking met Ferrari echt haar vruchten afwerpen en zullen we het beste van Schumacher en - wie weet - Mazepin kunnen zien.

