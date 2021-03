Teampreview F1 2021 Alpine: Overgangsjaar in het teken van 2022

Het nieuws kwam op 11 januari 2021 voor velen als donderslag bij heldere hemel: Cyril Abiteboul verlaat de Renault Group en vertrekt daarmee ook als teambaas van het Franse Formule 1-team. Sinds de herintrede van de autofabrikant in de Formule 1 in 2016 stond de Fransman aan het hoofd van de operatie en de verwachting was dat hij dit jaar gepromoveerd zou worden tot CEO van Alpine, de dochteronderneming van Renault die sportwagens maakt. Zo ver komt het dus niet, want het hoofdstuk Renault is helemaal afgesloten voor Abiteboul.

Zo komt het jaar 2021 voor Renault helemaal in het teken te staan van verandering. Dat begint al bij de naam van de renstal: Renault F1 Team is verleden tijd en met ingang van 2021 Alpine F1 Team geworden. De naamsverandering past binnen het streven van Renault om sportwagenlabel Alpine verder te laten groeien. "Renault blijft op de auto staan en blijft dus zichtbaar, maar dan als motorleverancier", aldus Renault CEO Luca de Meo bij de aankondiging van de nieuwe naam in september 2020. "We gaan de Formule 1 inzetten als platform om een merk, dat wij binnenshuis willen ontwikkelen, in de markt te zetten." Tegelijkertijd werd ook bekendgemaakt dat het zwart-geel van Renault de deur uit gaat en wordt vervangen door de Franse tricolore.

Ook in het management van het team worden de nodige veranderingen doorgevoerd. Abiteboul vertrekt dus in zijn geheel bij Alpine. De rol van CEO van het bedrijf gaat hierdoor naar de Fransman Laurent Rossi, die in die functie ook verantwoordelijk is voor het Formule 1-project. De dagelijkse gang van zaken bij de renstal komt hoogstwaarschijnlijk te liggen bij de Pool Marcin Budkowski, die al als directeur aan het Formule 1-team van Renault was verbonden, en de Italiaan Davide Brivio. Brivio komt over van het MotoGP-programma van Suzuki, waarmee hij als teambaas zowel de wereldtitel bij de rijders als bij de teams veroverde in 2020.

Voor het derde opeenvolgende jaar verandert er ook het een en ander aan het rijdersfront. De in 2019 aangetrokken Daniel Ricciardo besloot nog voor de eerste race in 2020 om zich voor het aanstaande seizoen aan McLaren te verbinden. Dat maakte de weg vrij voor Alpine om een oude bekende aan te trekken voor 2021: Fernando Alonso. De tweevoudig wereldkampioen vertrok eind 2018 uit de Formule 1, maar keert na twee jaar afwezigheid dus terug in de koningsklasse. Voor de derde keer in zijn lange carrière heeft hij zich verbonden aan Renault, hoewel het team ditmaal dus onder een andere naam aan de start verschijnt.

Voor zijn rentree wordt Alonso bij Alpine gekoppeld aan Esteban Ocon, die zich opmaakt voor zijn vierde volledige seizoen in de Formule 1. Na een tussenjaar in 2019, waarin de Fransman niet racete maar reserverijder was bij Mercedes, keerde hij vorig jaar terug op de grid. Hij legde het in 2020 vrij consequent af ten opzichte van teamgenoot Ricciardo: daar waar de immer goedlachse Australiër 119 punten scoorde, bleef de teller bij Ocon steken op 62 punten. Hij kan zich echter moed putten uit de steeds beter wordende vorm die hij in de laatste races van vorig seizoen liet zien. De beloning voor die stijgende lijn kwam tijdens de Grand Prix van Sakhir. Daarin werd hij tweede, waarmee hij zijn eerste podiumplaats in de Formule 1 pakte.

Daarmee bracht Ocon de teller van Renault in 2020 op drie podiumplaatsen, want Ricciardo eindigde op de Nürburgring en Imola als derde. Het waren bovendien de eerste podiumplaatsen van de fabrikant sinds de terugkeer in de Formule 1 begin 2016 en het is tekenend voor de vooruitgang die de renstal sindsdien heeft geboekt. In de klassering voor het constructeurskampioenschap kwam dat niet helemaal tot uiting, want na een felle strijd met McLaren en Racing Point om de derde positie eindigde Renault op de vijfde plaats. Dat is dezelfde klassering als in 2019 en zelfs een plekje lager dan in 2018, toen het team vierde werd. Het puntentotaal laat die progressie wel zien: de 181 punten in 2020 zijn bijna een verdubbeling van het totaal van 2019 (91 punten) en nog altijd 59 meer dan er in 2018 werden behaald.

Onder de nieuwe naam Alpine wil men zich in 2021 wederom mengen in de strijd om de derde plaats in het kampioenschap. McLaren, Racing Point en Ferrari zijn daarbij de voornaamste opponenten. In zekere zin is het consolideren van de prestaties van afgelopen seizoen dus het hoofddoel. Interessant wordt het om te kijken naar de verrichtingen van Alonso, die bij de aankondiging van zijn komst meteen liet weten dat komend seizoen eigenlijk ondergeschikt is aan 2022. In dat jaar introduceert de Formule 1 nieuwe technische reglementen en die bieden Alpine een uitgelezen kans om zich weer aan het front te melden. De coureur moet door die nieuwe regels weer meer het verschil kunnen maken en dus ruikt de ervaren Spanjaard zijn kans.

