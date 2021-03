Teampreview F1 2021 AlphaTauri: Gasly moet team bij de hand nemen

De zevende plaats in de titelstrijd. Het is een positie waarvan velen voorafgaand aan het seizoen 2020 zouden hebben gevonden dat het prima past bij een team als AlphaTauri. Maar alleen kijken naar de eindstand van het kampioenschap geeft niet het complete beeld van het mooie seizoen dat het kleine Italiaanse team afwerkte. Teambaas Franz Tost aarzelde niet om 2020 aan te wijzen als het beste seizoen uit de geschiedenis van AlphaTauri en voorloper Toro Rosso. "We hadden niet slechts één uitschieter, we hadden vele goede raceresultaten en dat maakte dit seizoen veel beter dan 2008", verwijst hij naar het jaar waarin Toro Rosso met Sebastian Vettel voor het eerst een race won.

In 2020 kwam er eindelijk een even onverwachte als prachtige tweede overwinning voor de in Faenza gevestigde renstal. Voor de tweede keer werd de thuisrace op Monza gewonnen, ditmaal door Pierre Gasly. Een jaar nadat hij was teruggezet van Red Bull Racing naar het zusterteam beloonde hij zichzelf en AlphaTauri met een schitterende overwinning. De zege was de kroon op een uitstekend seizoen van de inmiddels 25-jarige coureur. Zijn optredens voor het team in 2019 waren al sterk en die vorm wist hij in 2020 dus vast te houden.

Tegelijkertijd had zijn vervanger bij Red Bull Racing, Alexander Albon, het lastig. Verrassend was het dan ook niet dat Gasly in verband werd gebracht met een terugkeer naar het topteam, maar Red Bull besloot anders. Men trok uiteindelijk Sergio Perez aan als teamgenoot van Max Verstappen. De prestaties van Gasly werden echter ook buiten het Formule 1-programma van het energiedrankjesmerk opgemerkt. Hij werd kortstondig in verband gebracht met een overstap naar Renault, maar ook daar bleek uiteindelijk geen kern van waarheid in te zitten.

Dat heeft deels ook te maken met de status die Gasly met zijn ijzersterke seizoen heeft opgebouwd binnen AlphaTauri en het bredere programma van Red Bull. Daar waar Toro Rosso in het verleden echt als opleidingsteam fungeerde voor Red Bull Racing, moet het team in de toekomst meer en meer op eigen benen gaan staan. Daarvoor heeft de renstal een uithangbord nodig en dat ziet het Italiaanse team in Gasly. "Hij is nu een ervaren coureur en bovendien succesvol. Wat dat betekent? Dat het team luistert naar de technische feedback van de rijders, dat hij ook invloed heeft op het nieuwe ontwerp van de auto", verklaarde Tost. "Die auto past dan meer bij zijn rijstijl, dat is de gang van zaken."

Van Gasly wordt dus verwacht dat hij AlphaTauri in 2021 bij de hand neemt, maar van zijn teamgenoot in 2020 kan niet bepaald hetzelfde worden gezegd. Daniil Kvyat was inmiddels al bezig aan zijn derde periode bij de renstal en afgelopen seizoen legde hij het duidelijk af ten opzichte van zijn Franse teamgenoot. De Rus scoorde niet eens de helft van het puntentotaal van Gasly en dat moet hij bekopen met zijn vertrek. Voor de vervanging heeft AlphaTauri vanzelfsprekend gewinkeld in het opleidingsprogramma van Red Bull: daarbij kwam het team uit bij de Japanner Yuki Tsunoda.

Hij verdiende zijn promotie op basis van zijn uitstekende debuutseizoen in de Formule 2, waarin hij drie races won en als beste rookie op de derde plaats eindigde in het kampioenschap. Dat hij naast Red Bull-junior ook een pupil van motorleverancier Honda is, zal hem geen windeieren hebben gelegd. Tsunoda zorgt daarnaast ook voor een noviteit, want hij is de eerste Formule 1-coureur die in de 21ste eeuw is geboren. Maar wat mag er verwacht worden van de nieuwkomer? Het ligt voor de hand dat Tsunoda als twintigjarige debutant her en der eens een foutje maakt, zoals hij dat in de Formule 2 ook deed. Toch liet hij daar wel zien dat hij over veel snelheid en een goed bandenmanagement beschikt, terwijl hij zijn hand ook niet omdraait voor een inhaalactie. AlphaTauri zal niet verwachten dat Tsunoda meteen de strijd met Gasly wint, maar wel moet hij dichter op zijn Franse teamgenoot kunnen blijven dan voorganger Kvyat.

Ook is 2021 het laatste jaar van de samenwerking met motorleverancier Honda. De Japanse fabrikant vertrekt uit de F1, maar Red Bull hoopt een deal te sluiten dat de krachtbronnen toch gebruikt kunnen blijven worden door zowel Red Bull Racing als AlphaTauri. Honda heeft aangekondigd een verbeterde motor te ontwikkelen voor het aanstaande seizoen. Dat klinkt AlphaTauri ongetwijfeld als muziek in de oren. In combinatie met het leiderschap van Gasly en het nieuwe elan van Tsunoda moet dat een stap voorwaarts betekenen voor het team en dat is precies waarop men in Faenza mikt.

